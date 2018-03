Ein bisschen Madison Square Garden

Um 22.48 Uhr am Samstagbend war es amtlich: Ringrichter Goran Filipovic reckte Kamer Malokus rechte Hand in die Höhe, der Albaner ist Europameister im Supermittelgewicht nach Version der Global Boxing Union (GBU). In einem interessanten Fight über zehn Runden bezwang er den Ungarn Atilla Korda klar nach Punkten. 99:91, 97:93 und 96:94 lautete das einstimmige Ergebnis der drei Punktrichter.

Der EM-Fight war der abschließende Höhepunkt eines ganzen Box-Tages in der Plittersdorfer Altrheinhalle. Schon am Vormittag waren junge Nachwuchsboxer im Alter zwischen acht und 18 Jahren zu Sparringfights in den Ring gestiegen. Am frühen Abend begann dann die Fight-Night im Rieddorf, die Altrheinhalle wurde zum Rastatter Madison Square Garden. Elf Profibox-Kämpfe standen auf dem Programm, vom Superleichtgewicht bis zu den schweren Jungs der höchsten Gewichtsklasse, dem Schwergewicht. Unter den Faustkämpfern waren solche mit Erfahrung; andere feierten ihr Debüt als Berufsboxer.

"Das ist mal was anderes - nicht wie sonst im Fernsehen", formulierte ein Besucher, der mit seinen beiden Enkeln auf der Tribüne saß, was wohl viele der rund 500 Besucher des Spektakels empfanden. Live zu sehen bekamen die Boxfans einiges. Von eher einseitigen Gefechten, die nach kurzer Zeit wegen Technischen K.o.'s beendet wurden, bis hin zu harten Auseinandersetzungen mit vorzeitigem Knockout. Einen solch spektakulären Kampf lieferten Moris Markowitsch und Luka Plantic im Supermittelgewicht ab. Von Beginn an bearbeiteten sich die beiden mit harten Schlägen, Planic ging bereits in Runde eins zu Boden, wurde angezählt, erholte sich jedoch und schlug zurück. Nach 30 Sekunden in der fünften von sechs Runden beendete Plantic den Kampf dann mit einem K.o.-Treffer an den Kopf des gezeichneten Markowitsch, der sofort auf die Knie sank. Das wollte das Publikum sehen. Die Gladiatoren erhielten entsprechend Applaus.

Enttäuschend war das Profi-Debüt der 100-maligen Amateur-Boxerin Sarah "Babyface" Borman, deren Gegnerin Sonja Soknic sich schon in Runde eins abwendete, was den Kampfabbruch zur Folge hatte. Auch der zweite Hauptkampf zwischen Devrim "Revolution" Dave vom Karlsruher Boxstall Bulldog-Gym und Petr Gina endete bereits in der zweiten Runde zugunsten von Dave. Sein Gegner wehrte sich eigentlich kaum.

So konnte der Hauptkampf endlich beginnen - mit einem Einzug der Kontrahenten samt Hymne und Ringsprecher, wie man es sonst aus dem Fernsehen kennt. Auf dem Papier hatte der Ungar Atilla Korda mit 20 Profi-Fights (13 Siege, zehn durch K.o.) die größere Erfahrung. Der Wahl-Durmersheimer Kamer Maloku konnte bis Samstag neun Kämpfe mit sieben Siegen vorweisen, war jedoch von Anfang an der bestimmende Mann. Mit einer linken Führhand trieb er Korda durch den Ring. Der Ungar war fast immer im Rückwärtsgang unterwegs. Kordas Attacken landeten meist in der Deckung Malokus, obgleich der auch Treffer kassierte. Letztlich zermürbte er seinen Gegner mit der Linken; immer wieder kam die Gerade durch Kordas Deckung. Die Rechte musste Maloku nicht oft einsetzen, aber wenn sie über die Außenbahn kam, landete sie auch im Ziel.

Am Ende stand ein klarer Punktsieg für den sympathischen Albaner. Die Arbeit mit der Führhand sei schon die Taktik von Trainer Ralf Bielen gewesen, sagte Maloku nach den zehn Runden. Der Trainer wiederum, erst seit November sind die beiden ein Team, lobte seinen Schützling für die gelungene Umsetzung seines Konzepts.