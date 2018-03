Bereit fürs Spitzenderby Während für die SG Muggensturm/Kuppenheim mit dem deutlichen Heimerfolg gegen Waldkirch der Höhenflug in der Handball-Südbadenliga mit nunmehr sieben Spiele ohne Niederlage - davon fünf Siege - weitergeht, gingen der TuS Helmlingen und die SG Steinbach/Kappelwindeck am Wochenende leer aus. Nach dem tragischen Tod von BSV-Urgestein Edgar Christ gab es für Phönix Sinzheim auch sportlich einen weiteren Nackenschlag. Beim TV Oberkirch kassierten die Feuervögel die siebte Niederlage in Folge. SG Muggensturm/K. - SG Waldkirch/D. 43:34. Niki Wagner, ein Teil des MuKu-Spielertrainerduos, war nach dem Kantersieg nach eigenen Angaben "zwiegespalten": Zum einen freute er sich über den klaren Sieg, zum andern ärgerte sich der Abwehrchef über die teils laxe Herangehensweise der eigenen Defensive, die den eigentlich harmlosen Gästen gerade im zweiten Abschnitt zu viele Räume ließ. In Gefahr gerieten die zwei Punkte freilich nie, weshalb Wagner schon vorausblicken konnte: "Jetzt freuen wir uns tierisch auf das Derby nächste Woche in Helmlingen." Bis zum 6:6 (8.) war die Partie gegen Waldkirch offen, dann erarbeitete sich MuKu bis zur Pause einen klaren 20:15-Vorsprung. "Nach dem Wechsel sind wir stabil gestanden", sagte Wagner, "das war der Schlüssel." Nach zahlreichen Ballgewinnen rollte ein Konter nach dem anderen aufs Tor der Gäste, einfache Treffer waren die Folge. Julian Schlager mit 15 Toren, Marvin Charles und Jan-Phillip Valda sorgten schnell für klare Verhältnisse (33:23/47.). Der Rest war Schaulaufen - allerdings mit einigen Unkonzentriertheiten vorne wie hinten. Tore für MuKu: Schlager 15/1, Charles 8, Valda 7, Unser 6, Hörth 4, Herbst, G. Stahlberger, Kleiber je 1 - für Waldkirch: Fahrländer 7, Schmidberger 6, Schmieder 5, Brommer, Disch je 4, Lehmann, Engler je 2, Pahanic 2/1, T. Hoch, P. Hoch je 1. HGW Hofweier - TuS Helmlingen 25:17. Die beiden Teams lieferten sich eine packende Partie, in der der Tabellenführer klare Vorteile hatte. TuS-Keeper Robert Kovacs verhinderte in Hälfte eins, dass die Gäste, bei denen der erkrankte Tomasz Pomiankiewicz vermisst wurde, ihre Hoffnungen nicht schon viel früher begraben mussten. Zur Pause stand es "nur" 12:7 für den HGW. Nach dem Wechsel drehte der Primus aber auf: Während der TuS an HGW-Keeper Nebojsa Nikolic verzweifelte, zog Hofweier kontinuierlich auf 23:12 davon (54.). Dem TuS gelang danach nur noch Ergebniskosmetik. Tore für Hofweier: M. Herzog 6/2, Gieringer, Blasius, Groh je 4, Cybulski 3, Barbon, Schade je 2 - für Helmlingen: Lauppe 8/4, Wagner 4, M. Reichenberger 2, Zimmer-Zimpfer, Kovacs, Müller je 1. TuS Schutterwald - SG Steinbach/K. 36:20. Nach dem Hochgefühl des Derbysieges gegen Phönix in der Vorwoche erwischte die Rebland-SG in Schutterwald einen schwarzen Samstag. Schon früh konnte sich der Tabellenzweite komfortabel absetzen (5:1/8.). Beim Halbzeitstand von 18:7 war das Spiel im Prinzip schon entschieden. Zu keinem Zeitpunkt fand der Angriff oder die Abwehr richtig ins Spiel. In der zweiten Halbzeit wurden einige Spieler für das kommende, wichtige Spiel gegen Oberkirch geschont. Tore für Schutterwald: Cesar 9, Baumann 9/3, Bachmann 6, Wöhrle, Seigel je 4, Möschle, Harter je 2 - für Steinbach: J. Höll 7, Braun, Pfliehinger je 3, S. Höll, M. Kern je 2, D. Kern, Schmitt, Gemeinhardt je 1. TV Oberkirch - Phönix Sinzheim 32:25. Nach gutem Start (1:2/4.) lag Phönix meist mit zwei, drei Toren im Hintertreffen (8:5/12.), kämpfte sich aber wieder heran (10:9/18.). Postwendend zog der TVO auf 13:9 davon (22.) und behauptete den Vorsprung zur Pause (17:14). Näher als zwei Treffer kam Sinzheim auch in der zweiten Hälfte nie. Das 25:20 (47.) samt anschließender Unterzahl läutete die Niederlage ein. Tore für Oberkirch: T. Roll 8/3, Fies, D. Roll, Kofler je 6, Greyenbuhl 5, Siefermann 1 - für Phönix: Rumpf 7, Ernst 4/2, Y. Kirschner 4, L. Pfliehinger 3, Winogrodzki, V. Kirschner, St. Pierre je 2, Weis 1. (moe/red)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Sinzheim

Brisantes Derby in der Südbadenliga Sinzheim (moe) - Brisantes Derby in der Handball-Südbadenliga: Die SG Steinbach/Kappelwindeck empfängt in Bühl den Lokalrivalen Phönix Sinzheim (Foto: toto). Ausgerechnet in diesem Schlager müssen die Feuervögel nach einer Pleitenserie das Ruder herumreißen. » Weitersagen (moe) - Brisantes Derby in der Handball-Südbadenliga: Die SG Steinbach/Kappelwindeck empfängt in Bühl den Lokalrivalen Phönix Sinzheim (Foto: toto). Ausgerechnet in diesem Schlager müssen die Feuervögel nach einer Pleitenserie das Ruder herumreißen. » - Mehr