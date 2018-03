Panthers werden erlegt Rückschlag für die Panthers Gaggenau im Titelrennen der Handball-Bezirksklasse: Durch die 26:27-Derbyniederlage bei der HSG Murg liegt der Vizemeister nun vier Minuspunkte hinter Spitzenreiter Rastatt/Niederbühl. Zugleich mussten die Panthers Platz zwei an die Reserve des BSV Sinzheim abgeben, die wie eine Woche zuvor gegen Ottersweier auch gegen die SG Steinbach/Kappelwindeck II mit lediglich einem Tor Differenz gewann. HSG Murg - Panthers Gaggenau 27:26. In der zum Bersten gefüllten Forbacher Sporthalle ging es im ersten Durchgang hin und her (3:6, 10:8, 13:15). Nach Wiederbeginn taten sich die Panthers schwerer, zu klaren Torchancen zu kommen. Die HSG schaffte die nächste Wende (18:16). Danach stand die Partie mehrmals auf des Messers Schneide (18:18, 20:20 und 22:22), ehe die Hausherren auf die Siegerstraße einbogen (24:22 und 27:24/56.). Doch die Panthers schafften binnen 30 Sekunden wieder den Anschluss (27:26). Die letzten fast drei Minuten waren dann Spannung pur, aber keiner Mannschaft gelang noch ein Treffer. Tore für HSG Murg: Grässel 10/3, M. Gerstner 4, F. Gerstner, Unger je 3, Baier, Hoferer, Schaal je 2, Arnau 1 - für Gaggenau: Kohlbecker 11/4, Kühn 5, Huber, Isufi je 4, Friedrich, Lang je 1. BSV Sinzheim II - SG Steinb./K. II 36:35. Die beiden Teams begegneten sich auf Augenhöhe und lieferten ein Duell ab, das geprägt war von hohem Tempo, Spannung und ständigen Führungswechseln, wobei keine Mannschaft jemals mehr als zwei Tore vorne lag. So drehte die SG den 18:16-Pausenstand mit vier Treffern in Folge (18:20). Auch nach dem 27:29-Rückstand blieb Sinzheim ruhig (33:31). Aber auch die Gäste ließen sich davon nicht beirren (34:35/57.), doch das bessere Ende einer packenden Begegnung verbuchte der BSV für sich. Tore für Sinzheim: Rumpf 11/6, M. Walter, A. Huck, B. Huck je 5, Richter, Vogel je 3, Krell 2, Schaefer, K. Walter je 1 - für Steinbach: Seebacher, Müller je 7, Keller 6, Elies 5, Gartner 4, Höll 4/3, Gangloff 2. ASV Ottenhöfen II - HRRastatt/N'bühl 19:35. Der ASV musste schnell feststellen, dass er den Gästen nicht gewachsen war. Bis zur 10. Minute (3:3) konnte man der körperlichen Stärke der HR als auch deren hohem Tempo etwas entgegensetzen, musste dann jedoch drei Tore in Folge einstecken. Eine abermalige Serie ließ Rastatt auf 4:12 davonziehen. Zur Halbzeit (6:16) hatte sich der ASV vorgenommen, das Ergebnis noch etwas zu "verschönern", was jedoch nicht gelingen sollte, da die Gäste weiterhin das Tempo hochhielten. Tore für Ottenhöfen: Münz 9/1, Kopp, T. Huber, Bohnert je 2, F. Huber, Hils, Blust, Fischer je 1 - für Rastatt: Pütsch 8/4, Kugele 7, Jochim, Drews, Hänel je 4, Behrendt 4/2, Djuric, Huck, Schiff, Y. Wenzel je 1. HSG Hardt II - TVSBaden-Baden III 34:29. Nach dem verlorenen Kellerduell ist der TVS der neue Besitzer der Roten Laterne. Die HSG war gewillt, die womöglich letzte Chance zu ergreifen und kam, unterstützt durch Spieler aus der ersten Mannschaft, zu einem nie gefährdeten Sieg. Von Beginn an ließen die Gastgeber, die immer in Führung lagen, keine Zweifel aufkommen (Halbzeit 17:11). Nachdem sich der TVS auf drei Tore herangerobbt hatte (20:17), zog die HSG wieder die Zügel an (26:20 und 30:22). Tore für Hardt: Bastian, Semt je 9, Weschler 6, Frietsch 4, Bertsch 3/1, Krebs 2, Hofmann 1 - für TVS: Schulz, Kuypers 7, Schott 6, M. Maier 3/2, Holfelder, Hini je 2, Stall 2/1. SG Freudenstadt/B. - TS Ottersweier II 29:22. Ein Start-Ziel-Sieg der SG, der allerdings erst am Ende eingetütet und deutlich wurde. Nach einem 3:0-Start gestatteten die Schwarzwälder der TSO noch einmal den Ausgleich (4:4), fortan lagen die Hausherren stets in Front (9:5, zur Halbzeit 11:8). Allerdings konnten sie sich im zweiten Durchgang nicht immer der Punkte sicher sein. Bis auf ein Tor kam die TSO heran (16:15 und 17:16), deren Widerstand erst nach vier Gegentoren in Folge zum 25:19 (53.) gebrochen war. Tore für Freudenstadt: Bauer 7, Müller 5, Kneissler 4, Benzing, Schwaab je 3, Seeger, Harastko je 2, Stölzle, Sättler je 1, Lieb 1/1 - für Ottersweier: Holden 10, Leppert 3, Huber, Röll, T. Seiler je 2, Kopf, Rohe, Schneider je 1. In der Kreisklasse A war die SG Steinbach/Kappelwindeck III gefordert und behielt bei Verfolger Sinzheim III mit 31:30 die Oberhand. (mabu)

