Emotionaler Schlagabtausch In der Kunstturn-Oberliga traf der TV Iffezheim auswärts auf den direkten Tabellennachbarn WKG Schallstadt-Neuenburg, die von den bisher gezeigten Leistungen als ungefähr ähnlich stark einzustufen war. In der Tat entwickelte sich ein hoch emotionaler Schlagabtausch mit einigen strittigen Entscheidungen des Oberkampfrichters. Letztlich verbuchten die Hausherren das glücklichere Ende für sich und gewannen den Wettkampf äußerst knapp mit 35:34 Scorepunkten. Am Boden starteten die beiden Mannschaften noch recht ausgeglichen in den Wettkampf. Mit 6:4 Scorepunkten konnte die WKG Schallstadt-Neuenburg dieses Gerät knapp für sich entscheiden. Danach wechselte die Führung von Gerät zu Gerät. Seitpferd und Sprung gingen mit großem Abstand und eindeutig an den TV Iffezheim. Ringe, Barren und Reck konnten die Gastgeber als Erfolg für sich verbuchen. Vergleicht man in Addition die erturnten Wertungen, so war der TVI sogar die bessere Mannschaft, heißt es in einer Mitteilung. In Betrachtung der direkten Duelle konnte sich jedoch die WKG durchsetzen. Wie in der Vorwoche errang Michael Müller vom TV Iffezheim das Trikot des Topscorers des Wettkampfs erringen. Das Duell wurde sehr emotional und mit etlichen Zwischenrufen und Protesten vom fachkundigen Publikum verfolgt, gab es doch etliche knappe, aber auch nicht unumstrittene Entscheidungen, die vom Oberkampfrichter getroffen wurden. Auffällig war, dass die in den Schwierigkeiten höher zu bewertenden Übungen des TV Iffezheim auch mit deutlich erhöhten Abzügen des Kampfgerichts belegt wurden. Von einer subjektiv einseitigen Verzerrung der Leistungen zugunsten des WKG könnte man sprechen, heißt es in der Iffezheimer Mitteilung. Beim nun anstehenden badischen Ligaendkampf in Kehl, bei dem alle Mannschaften der Oberliga aufeinandertreffen, wird sich zeigen, ob sich diese Einschätzung bewahrheiten wird. Dort müssen die beiden Kontrahenten erneut gegeneinander antreten. In der Tabelle steht der TV Iffezheim nun auf Rang vier nach der Vorrunde. Das Minimalziel Klassenerhalt sollte erreicht sein und ein Platz im Mittelfeld somit sicher. (red)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Iffezheim

TV Iffezheim: Rang drei im Visier Iffezheim (red) - Die Oberliga-Kunstturner des TV Iffezheim peilen weiterhin den dritten Tabellenplatz an: Am vergangenen Sonntag setzte sich das Team souverän mit 55:16 Punkten gegen die WKG Wilferdingen-Nöttingen durch und feierte bereits den zweiten Saisonsieg (Foto: TVI). » Weitersagen (red) - Die Oberliga-Kunstturner des TV Iffezheim peilen weiterhin den dritten Tabellenplatz an: Am vergangenen Sonntag setzte sich das Team souverän mit 55:16 Punkten gegen die WKG Wilferdingen-Nöttingen durch und feierte bereits den zweiten Saisonsieg (Foto: TVI). » - Mehr Heidelberg

Auftakt-Niederlage für den TVI Heidelberg (red) - Beim Oberliga-Saisonauftakt zogen die Kunstturner des Turnverein Iffezheim am 17. Februar gegen die favorisierte SG Kirchheim mit 10:44 den kürzeren. Lukas Austen (Foto: TV Iffezheim) und Co. waren an den Ringen auf Augenhöhe mit der SG. » Weitersagen (red) - Beim Oberliga-Saisonauftakt zogen die Kunstturner des Turnverein Iffezheim am 17. Februar gegen die favorisierte SG Kirchheim mit 10:44 den kürzeren. Lukas Austen (Foto: TV Iffezheim) und Co. waren an den Ringen auf Augenhöhe mit der SG. » - Mehr