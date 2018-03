Doppel entpuppen sich als Achillesferse

Die zweite Mannschaft der Sportvereinigung Ottenau sicherte sich mit zwei Erfolgen am Wochenende die Meisterschaft in der Landesliga der Männer. Nach dem 9:4-Auswärtssieg beim TTC Seelbach-Schuttertal bezwangen die Murgtäler im zweiten Spiel im Bezirksderby den TTV Muckenschopf mit 9:5. Die Ottenauer Reserve liegt mit sechs Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze und hat gegenüber dem Verfolger TTSF Hohberg III, der bei der DJK Offenburg II mit 1:9 unter die Räder kam, auch im Spielverhältnis ein deutliches Plus von Spielen. Ottenaus Spitzenspieler Michael Ruf bezwang in der ersten Partie mit Tobias Hummel den stärksten Einzelspieler der Liga - es war erst sein zweiter Einzelspielverlust in der laufenden Saison. Martin Herm, Klaus Wallner (je 2) und Julian Oser brachten den Rivalen endgültig zu Fall.

Der TTV Gamshurst bezwang im Bezirksderby den TB Gaggenau mit 9:6. Die Hausherren mussten lange Zeit um den doppelten Punktgewinn bangen, erst beim 6:6-Zwischenstand gelang der spielentscheidende Wurf. Der TTV Muckenschopf errang in einem rund 200-minütigen Match gegen den TTC Fessenbach einen umkämpften 9:5-Heimsieg. Sieben Spiele gingen über die volle Distanz von fünf Sätzen, viermal hatte Muckenschopf das bessere Ende für sich.

Nach einem knappen 9:7-Sieg über den TTC Willstätt unterlag der TTC Rauental dem TTC Fessenbach zu Hause mit 7:9. Mit je zwei Erfolgen führten Miguel Rodriguz und das Doppel Oliver Böhm/Philipp Vater Rauental zum wichtigen Heimsieg über Willstätt. Im zweiten Spiel gegen den TTC Fessenbach entpuppten sich die Doppel als Achillesferse. Nur ein Doppelpunkt war am Ende zu wenig. Da halfen auch die 4:0 Siegpunkte von Yannik Pach und Alexander Opolka nicht. Rein rechnerisch hat Rauental noch eine Minichance auf den Ligaverbleib.

Mit einem 8:3-Auswärtserfolg bei der DJK Oberschopfheim eröffnete sich der TV Bühl in der Endphase der Landesliga der Frauen nochmals die Chance auf das Relegationsspiel zur Verbandsliga. Angeführt von Spitzenspielerin Lisa Weitzel gelang den Bühlerinnen der erhoffte Erfolg. Am kommenden Samstag kommt es nun in Bühl im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten TTF Rastatt II zu einem echten Endspiel um den zweiten Tabellenplatz.

Egner und Vig starkes Weisenbacher Paar

Im Kampf um die Meisterschaft in der Männer-Bezirksliga gelang dem TV Weisenbach (30:4) im Topspiel beim Tabellenführer TTC Iffezheim (31:5) eine 8:8-Punkteteilung. In Gerhard Egner und Attila Vig (beide 2:0) verfügte der Gast über das stärkere vordere Paarkreuz. Die Murgtäler verfügen durch das Remis um die um einen Minuszähler günstigere Ausgangsbasis gegenüber Iffezheim. Noch ist aber nichts entschieden, es stehen noch drei Spiele auf dem Plan. Die Spvgg Ottenau III bezwang zu Hause den TTV Bühlertal mit 9:3 und verteidigte seinen dritten Tabellenrang. Nach Pluspunkten bleibt der TTC Iffezheim II, der sich im Murtalderby beim TB Bad Rotenfels mit 9:6 durchsetzte, mit Ottenau auf Augenhöhe. Bühlertal brachte sich mit einem 9:4-Erfolg gegen den TTC Rauental II endgültig in Sicherheit. Der Abstieg von Rauentals zweiter Mannschaft ist damit besiegelt. Mit einem 9:0-Kracher gegen den TTV Kappelrodeck festigte der Rastatter TTC seine vierte Position. Die TTF Rastatt II überflügelten mit einem 9:4-Sieg beim TV Lichtental den TB Bad Rotenfels und sind nun auf Position sieben wiederzufinden. Mit einem 9:5-Erfolg des TTV Bühlertal gegen den TTC Rauental II wurde der vorzeitige Abstieg der Barockstädter vollzogen.

Mit einem 9:4-Erfolg gegen den TTC Muggensturm hat sich der Aufsteiger TTV Au am Rhein in der Bezirksklasse der Männer den Klassenerhalt gesichert. Auch das zweite Wochenendspiel beendeten Muggensturm beim SV Weitenung mit einem Spielverlust, verbleibt aber auf dem Relegationsplatz, da der TTV Bühlertal in seinen beiden Matchs beim TV Neuweier (4:9-Niederlage) und gegen die Spvgg Ottenau IV (6:9) leer ausging. (ti)