Platz zwei oder böses Erwachen Von Heiko Borscheid Zwei Spiele weniger als Spitzenreiter Oppenau hat der SV Oberachern II in der Fußball-Landesliga absolviert und liegt in der Tabelle fünf Zähler hinter den Renchtälern. Ein Sieg heute Abend im Nachholspiel gegen den SV Sinzheim würde die Gastgeber um Trainer Oliver Geppert am VfB Bühl vorbei auf Platz zwei ziehen lassen. Dagegen haben Andreas Lamprecht und seine Sinzheimer freilich etwas einzuwenden. Der Blick auf die Tabelle reicht aus, um die "prekäre Lage", wie sie Lamprecht bezeichnet, zu verdeutlichen. Mit gerade mal 21 Zählern liegt der SV Sinzheim nur zwei Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt. Zwar haben die Gäste des heutigen Nachholspiels danach immer noch eine Begegnung weniger als die Konkurrenz auf den Abstiegsrängen ausgetragen, diese muss aber erst einmal gewonnen werden. "Wir haben gewusst, was auf uns zukommt, daher sind wir nicht sonderlich überrascht. Ich gehe davon aus, dass wir in dieser Saison bis zum Schluss gegen den Abstieg kämpfen werden", sagt Lamprecht. Das Auftaktprogramm zum Jahresstart hat es obendrein in sich: Neben Oppenau vergangenen Samstag (2:3) und heute Abend Oberachern II bekommt es der SVS kommenden Samstag mit dem VfB Bühl zu tun und hat somit die ersten drei in der Tabelle zu bespielen. "Das soll aber keine Ausrede sein. Gerade das Beispiel Ottenau hat uns gezeigt, dass andere Mannschaft aus dem Tabellenkeller in ihrer Situation 20 Prozent mehr geben und solche Gegner auch schlagen - das gilt für uns ebenso." Jedes Spiel sei für sein Team jetzt ein Endspiel sagt der Sinzheimer Coach, der mit der Leistung seiner Elf in Oppenau allerdings zufrieden war. Für Stefan Geppert zählt die Tabelle nicht: "Wir lassen uns von Platzierungen nicht blenden"; sagt der Trainer der Oberliga-Reserve. "Ich gehe davon aus, dass Sinzheim alles in dieses Spiel werfen wird, daher müssen wir an unsere Leistungsgrenze gehen, sonst könnte es ein böses Erwachen geben." Geppert geht von einem Geduldsspiel aus, bei dem es zuerst einmal den Widerstand des Gegners zu brechen gelte. In der Bezirksliga kommt es zum Nachholspiel zwischen dem FV Ottersdorf und dem FC Lichtental. Beide Teams liegen mit 18 Zählern nur knapp vor den Abstiegsrängen, wobei der FCL zwei Spiele weniger als die Rieder ausgetragen hat. In der A Nord treffen der FC Rastatt 04 und der SV Au am Rhein aufeinander, außerdem spielen im Murgtalduell der SVForbach gegen den FVHörden, und der stark abstiegsbedrohte FC Gernsbach muss beim FV Sandweier ran. Im Süden gibt es das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Leiberstung und dem SV Ulm II. Die B 4 begradigt die Tabelle mit den Begegnungen des SC Baden-Baden gegen die Reserve von RW Elchesheim, Türkiyemspor Selbach hat Heimrecht gegen die zweite Mannschaft des RSC/DJK.

