Den widrigen Bedingungen getrotzt Die Winterwurf-Meisterschaften der baden-württembergischen Leichtathleten in Waiblingen machten ihrem Namen in diesem Jahr alle Ehre: Während es am Samstag bei den Diskus- und Hammerwurf-Wettbewerben zwar kalt aber trocken war, kam es von Samstag auf Sonntag zu ausgiebigen Schneefällen, die dann für schwierige Verhältnisse für Athleten und Kampfrichter beim Speerwurf sorgten. Bereits in guter Frühform präsentierten sich die Werfer aus dem Leichtathletikkreis Ras-tatt/Baden-Baden/Bühl mit fünf Gold-, einer Silber- und einer Bronzemedaille. Trotz der winterlichen Bedingungen waren alle vorangemeldeten Kreisathleten am Start. Gleich zweimal in den Wurfring steigen durfte Leia Braunagel (SCL-Heel Baden-Baden), die sich zuerst bei den Frauen "warm warf" und anschließend in ihrer eigentlichen Altersklasse, der weiblichen Jugend U20, erneut antrat. Im Frauenwettbewerb steigerte sie sich von Versuch zu Versuch und erreichte im letzten Durchgang mit 47,73 Metern ihre größte Weite - und den Sieg. Beim anschließenden Wettkampf der U-20-Mädchen schleuderte die Baden-Badenerin ihre ein Kilogramm schwere Wurfscheibe im zweiten Versuch auf Saisonbestweite von 50,07 Metern und holte sich souverän mit fast neun Metern Vorsprung den Titel. Eine weitere Diskus-Goldmedaille erkämpfte beim Wettkampf der Mädchen U18 Vanessa Kobialka vom TV Iffezheim. Ihr genügten an diesem Nachmittag 33,81 Meter zum Sieg - allerdings nur knapp vor der Ludwigsburgerin Yeliz Kars (33,44). Vereinskameradin Celina Feuerer kam mit 29,67 Metern auf Rang sieben. Schnell verteilt waren dagegen die Medaillen beim Hammerwurf der Männer. Gleich im ersten Durchgang schleuderte Corsin Wörner (LAG Obere Murg) sein 7,26 Kilogramm schweres Wurfgerät auf die Tagesbestweite von 60,37 Metern. Damit war ihm der Titel nicht zu nehmen. Es folgten ein paar Würfe über 58 Meter und im sechsten Versuch noch einer über 60 Meter (60,02). Dahinter reihten sich der Mannheimer Yosef Alqawati mit 56,29 Metern und Bastin Wörner (LAG) als Dritter mit 52,44 Metern ein, die er in Runde eins erreichte. Kevin Weiß (TV Gernsbach) wurde mit 47,47 Metern Fünfter, Andreas Scherbarth (LAG) mit 46,72 Metern Sechster, Simon Krieg (LAG) mit 46,54 Metern Siebter und Timo Mungenast (LAG) mit 46,13 Meter Achtern. Bei der männlichen Jugend U20 gab es einen hochklassigen Wettkampf zwischen Michael Burger (SV Dischingen) und Tim Stösser (LAG Obere Murg), den der Württemberger für sich entscheiden konnte. 63,91 Meter standen am Ende für Burger in der Ergebnisliste. Stösser schleuderte als Vizemeister seine Sechs-Kilo-Eisenkugel auf 61,83 Meter. Nicht in die Medaillenränge kamen dagegen die LAG-Werfer bei der Jugend U18. David Schalamon wurde mit 44,92 Metern Fünfter, Benjamin Strobel mit 38,90 Metern Sechster und Paul Sischka mit 33,45 Metern Siebter. Der Sonntag verlangte dann von Athleten, Kampfrichtern und den Speeren alles ab. Leon Hofmann vom SR Yburg Steinbach ließ sich aber von der Kälte, der rutschigen Anlaufbahn und dem gefrorenen Grasboden nicht beeindrucken und schleuderte seinen 700 Gramm schweren Speer gleich im ersten Durchgang auf die Siegesweite von 62,49 Metern. Im letzten Versuch kam er mit 61,99 Metern nochmals fast an diese Weite heran. Am Sieg gab es nichts zu rütteln: Der Vizemeister lag fast sieben Meter zurück. (rawo)

