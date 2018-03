Vom Spitzensport zum Weltkonzern

"Mein Herz hängt am Volleyball, ob auf oder neben dem Feld. Jedoch habe ich als Familienvater und nun sesshafter Bühler mit Schaeffler einen super Arbeitgeber gefunden, dafür bin ich sehr dankbar", wird Molnar in einer Pressemitteilung zitiert. Bühler Volleyball ohne David Molnar - das war bisher kaum vorstellbar.

Im Grundschulalter startete der Abwehrspezialist seine Karriere bei seinem Heimatverein Kometa Kaposvar. Bereits mit 14 Jahren wurde er im Erstligateam des Clubs eingesetzt und wurde dort siebenmal ungarischer Meister und Pokalsieger. In der Saison 2009/10 wechselte Molnar ins Badische zum TV Bühl, der just von der zweiten Bundesliga ins deutsche Oberhaus aufgestiegen war. In der Zwetschgenstadt hob er Annahme und Abwehr des TVB auf ein neues Level und spielte sich schnell in die Herzen der Fans. Während andere Spieler dem Verein schnell wieder den Rücken kehrten, entwickelte sich der sympathische Ungar zur großen Konstanten - auf und nebem dem Feld.

Auch am größten Erfolg der Vereinsgeschichte - dem erstmaligen Einzug ins Pokalfinale in der Mannheimer SAP-Arena 2016 - war Molnar maßgeblich beteiligt. Nachdem er die Bisons bei der Premiere auf dem Feld angetrieben hatte, peitschte er die Herde auch in diesem Jahr an selber Stelle vorwärts - nun als Manager. Nach dem Ende seiner aktive Zeit fungierte der Familienvater nun als Bindeglied zwischen Mannschaft und Vereinsführung. Auch in diesem Fall war er ein "echter Glücksfall", wie es in der Pressemitteilung heißt.

Ein letztes Mal wird Molnar am 22. April in der Bühler Großsporthalle den offiziellen Bundesliga-Dress überstreifen. Dann steigt sein Abschiedsspiel , bei dem das "David Molnar Allstar-Team" auf den aktuellen Kader trifft. Der Protagonist will dabei "nochmals so richtig Vollgas geben und natürlich gegen die Bisons gewinnen". Mithelfen sollen wohlklingende Namen der jüngeren Bühler Volleyball-Historie: Jonas Hemlein, Vladimir Rakic, Nikola Poluga, Lars Willmsen, Joel Bruschweiler, Matthias Pompe, Valters Lagzdins, Marvin Prollingheuer und auch Heriberto Quero.

Während die Vorbereitungen für dieses Familientreffen laufen, ist Molnars Nachfolge bereits geklärt. Ina Schultz wird das Amt als Teammanagerin übernehmen. Die 33-Jährige kommt vom TV Gladbeck nach Bühl. Dort ist sie bis Ende April in Doppelfunktion als Managerin der Giants in der zweiten Frauen-Bundesliga sowie als stellvertretende Abteilungsleiterin tätig. Schultz stand von 2009 bis 2014 beim TVG selbst am Netz, zuletzt als Mittelblockerin in der Regionalliga. "Es ist eine tolle Chance, mich in der ersten Liga bei den Volleyball Bisons Bühl weiter zu entwickeln. Meine Leidenschaft gilt dem Volleyball und das gilt auch für Bühl, wo die ganze Stadt und die Region hinter dem Spitzensport und der Jugendarbeit der Volleyballer stehen", wird sie zitiert.

Die Geschäftsführer Achim Kammerer und Manohar Faupel sind zufrieden, einen nahtlosen Übergang vorbereitet zu haben: "Ina Schultz ist schon im Job als Teammanagerin drin, wenn gleich der Sprung zwischen erster und zweiter Bundesliga ein großer ist. Wir sind überzeugt, dass sie schnell mit den neuen Anforderungen umgehen kann." (red)