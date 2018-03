Der Norden fordert den Süden

Um 16 Uhr ist der MSC Kobra Malchin beim MSC Taifun Mörsch zu Gast. Malchin und Rheinstetten trennen nicht nur rund 750 Kilometer, auch sportlich sind beide Mannschaften weit voneinander entfernt. Taifun ist Titelverteidiger und will in diesem Jahr allzu gerne den Pokaltriumph wiederholen und auch ein wichtiges Wort im Kampf um die deutsche Meisterschaft mitreden. Die Kobras befinden sich noch immer im Umbruch und wollen durch Spielpraxis weiter Erfahrung sammeln. Deshalb werden mit großer Motivation solche auf dem Papier sehr schweren Aufgaben angegangen.

Ebenfalls um 16 Uhr ist der 1. MBC Halle beim MSC Puma Kuppenheim zu Gast. Die Saalestädter setzten sich in der ersten Runde überraschend klar gegen den MSF Tornado Kierspe durch. Nun will Halle auch den nächsten "Großen" in der Motoball-Bundesliga ärgern. Der MSC Puma geht aber als klarer Favorit in die Pokalpartie im heimischen Stadion.

Am frühen Samstagabend tritt der MSC Pattensen beim MSC Ubstadt-Weiher an. Anpfiff in der Motoball-Arena ist um 19 Uhr. Ubstadt-Weiher tat sich in der ersten Runde gegen Budel schwer, setzte sich aber am Ende verdient durch. Gegen Pattensen wollen die Spargelstädter eine Schippe drauflegen. Pattensen konnte das Hinspiel der ersten Runde gegen Jarmen klar mit 12:1 gewinnen. Im Rückspiel gab es eine knappe 4:5-Niederlage, die aber locker zum Weiterkommen reichte. Gegen Ubstadt-Weiher müssen die Niedersachsen allerdings eine Leistungssteigerung zeigen, um für eine Überraschung zu sorgen. Die Rückspiele finden am 21. und 22. April statt. (tm)