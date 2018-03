Spvgg Ottenau im Dauer-Derby-Modus

In derbestreitet die Spvgg Ottenau mit der Auswärtspartie bei der DJK Offenburg das vierte Verbandsderby in Folge. Nach der 3:9-Heimniederlage gegen den Tabellenführer TTC Singen wurden die Spiele beim ESV Weil (9:7) und gegen die TTSF Hohberg (9:2) gewonnen. In Offenburg soll nun der dritte Sieg folgen. Die knappe 7:9-Vorrundenniederlage wurmt die Murgtäler immer noch, hier wurde die Chance auf einen möglichen zweiten Platz in der Endabrechnung nach zwischenzeitigen 4:2- und 6:4-Vorteilen verspielt. Eduardo Gonzales (2), Lukas Mai, Aaron Kawka, Leon Biedermann (alle 1) und zwei Eingangsdoppel reichten am Ende nicht zu einem Punktgewinn. Während Ottenau (18:12) bei einem Erfolg den dritten Platz erklimmen kann, geht es für die DJK um größere Schadensbegrenzung. Die Ortenauer stehen mit 9:23 Punkten auf dem Relegationsplatz. Mit Gonzales auf Position zwei läuft es in Ottenau in der zweiten Halbserie besser, was die Murgtäler in die Favoritenrolle zwängt. Gelingt wie zuletzt zum Spielstart ein Doppelvorteil, steigen die Chancen auf den nächsten doppelten Punktgewinn.

Die zweite Mannschaft des TTC 1946 Weinheim II steht in der Frauen-Badenliga kurz vor der Meisterschaft. Die sechs Punkte aus den drei Partien gegen den TTV Weinheim-West II (Heute), gegen die TTF Rastatt (Samstag) und beim TTV Kappelrodeck (Sonntag) sind zum Durchmarsch ohne Minuszähler fest eingeplant, ein Sieg aus den drei Spielen würde schon zum Titelgewinn reichen. Die TTF verloren in der Vorrunde zu Hause mit 4:8. Nina Merkel, Lea Ehinger, Jacqueline Hörig und das Doppel Ehinger/Merkel punkteten für die TTF. Auch im Rückspiel ist Rastatt wieder in der Außenseiterrolle. Mit einem engeren Resultat wäre der Gast sicher zufrieden.

Auch der TTV Kappelrodeck wird den Siegeszug der Nordbadener wohl kaum aufhalten können. Bei der 1:8-Niederlage im Hinspiel gelang Ursula Maier der Ehrenpunkt. Vanessa Maier unterlag im Einzel und gemeinsam mit Juana Maier im Doppel erst in den Entscheidungssätzen. Die Niederlage gegen Weinheim scheint unabwendbar, das Hauptaugenmerk legt Kappelrodeck ohnehin auf die Partie am 7. April beim TV Britzingen - dort geht es für beide Teams ums Eingemachte.

Der TTV Gamshurst gastiert beim Tabellenzweiten 1. TTC Ketsch. Bei der 3:8-Heimniederlage geriet Gamshurst nach einem Doppelerfolg von Mareike Allgeier/Sarah Strack zu stark unter Druck und kassierte sechs Einzelniederlagen in Folge. Strack und Natascha Seiler konnten die Niederlage noch etwas eindämmen, Ketsch erwies sich aber insgesamt gesehen als zu stark. Mit Interesse fiebert das Team des TTV Kappelrodeck dem Ergebnis des Kellerduells zwischen dem TTV Weinheim-West II gegen den TV Britzingen entgegen. Wer zieht den Kopf aus der Schlinge? (ti)