Platz sechs für Rochade-Jugend

An beiden Polen des Alters hat die Rochade Kuppenheim am Wochenende Erfolge verzeichnet: Die Spielgemeinschaft mit den Schachfreunden Hörden verteidigte ihren Titel bei den mittelbadischen Meisterschaften. Im Finale setzte sich die SG gegen die SG Vimbuch/Weitenung mit 2,5:1,5 durch. Einmal mehr waren die Spitzenspieler Velimir Kresovic und Gerd Merkel die Garanten des Sieges. Sie schlugen Heinrich Herrmann und Jürgen Heyse. Deshalb hätte auch schon ein 2:2 genügt. Doch Fritz Rahner verteidigte mit einem Remis gegen Günter-Paul Schröter den Vorsprung. Den Ehrenpunkt sicherte Wolfgang Bodemer den Gastgebern, indem er Rolf Hoppenworth schlug. Beide Senioren-Teams haben sich für die badischen Meisterschaften qualifiziert.

Bei diesen spielte bereits die U14 der Rochade mit - und überzeugte beim Debüt in Freiburg. Nach sieben Runden wies das Quartett von Jugendleiter Thomas Braun 7:7 Punkte auf. Besonders freute er sich über das abschließende 2:2 gegen den ansonsten sechsmal siegreichen Meister Karlsruher SF. Topscorer war einmal mehr der badische U8-Meister Rouven Wieser, der in sieben Runden auf ausgezeichnete sechs Punkte kam. An Brett zwei wusste außerdem Patrick Gottwald zu gefallen, der vier Siege verzeichnete und mit Wieser das 2:2 gegen Karlsruhe garantierte. Spitzenspieler Louis Wunsch (2) und Lars Borgmann (1,5) trugen ebenso ihr Scherflein zur gelungenen Premiere bei den badischen U14-Meisterschaften bei.

Beim Jugend-Einzelturnier tags zuvor trumpfte wie gewohnt Rouven Wieser auf. Er gab nur ein Remis in sieben Runden ab - doch weil es ihm Enias Schirmer gleichtat und nur im direkten Duell Federn ließ, hatte der Walldorfer hauchdünn die Nase vorn in Sachen Feinwertung. In der U12 belegte Joel Kraus mit 5:2 Zählern Rang fünf. Achter wurde Wunsch (4:3) in der U14, und Zoltan Maki (3:4) belegte in der U18 einen Platz im Mittelfeld. (ham)