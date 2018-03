"Keine Zeit für Unsinn"

Bei der offenen internationalen baden-württembergischen Meisterschaft (WKU) im Kickboxen am vergangenen Wochenende in Winterbach in der Nähe von Stuttgart nahmen auch zwei Kämpfer der Kampfkunst-Akademie Baden-Baden teil. Adrian Wolf und Borice Toumbou maßen sich mit 1400 Teilnehmern aus Deutschland, Italien, Österreich, Griechenland, Kroatien, Polen - sogar eine Mannschaft aus dem Libanon war am Start.

Beide Kämpfer aus Baden-Baden - Wolf in Gewichtsklasse bis 85 Kilo und Toumbou bis 70 Kilo - haben sehr intensiv und hart trainiert, an Lehrgängen teilgenommen und sich an ihrem Diätprogramm, um das Gewicht zu halten, orientiert, lautet die Mitteilung. "Die Vorbereitung auf das Turnier war anstrengend, aber hat sich alle mal gelohnt", so die Aussage der Sportler. Trotz kleinerer Verletzungen bei Wolf haben beide Kämpfer in ihrer Gewichtsklasse Platz eins belegt.

"Nach dem Turnier wird intensiv weiter trainiert, wir machen keine Pause", sagt Trainer Samuel Mottaki. "Wir haben sehr intensiven und durchgeplanten Terminkalender, unter anderem die Teilnahme an Lehrgängen und Kampfvergleichen mit anderen Vereinen. Zu unserer Wettkampfmannschaft gehören Kämpfer unterschiedlichen Altersgruppen auch sehr junge und viele von denen werden im Mai bei der Verbandsmeisterschaft teilnehmen. Bis dahin versuchen wir, die bestmögliche Betreuung zu organisieren. Junge Menschen brauchen ein Ziel vor Augen, um weiterzukommen. Wer hart trainiert hat keine Zeit für Unsinn. Sport ist eine sehr gute Möglichkeit, Jugendliche zusammenzubringen und Teamgeist zu fördern", so die Philosophie des Trainers.

Regelmäßig lädt die Kampfkunst Akademie Gasttrainer nach Baden-Baden, um die Wettkämpfer bestmöglich zu fördern. Beim jüngsten Lehrgang war unter anderem ein Ernährungsberater zu Gast um die Wettkämpfer beim Thema gesunde Ernährung für Sportler zu informieren. (red)