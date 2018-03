Das letzte VfB-Aufgebot

Alexander Hassenstein hat in seiner mittlerweile beachtlich langen Trainerkarriere schon so einiges erlebt. Ob in der Ober-, Verbandsliga oder Landesliga. Doch auch ein beflissener Lehrer lernt immer neu hinzu. "Ich kann mich nicht erinnern, dass ich eine Situation so drastisch schon erlebt habe. Es ist noch schlimmer als in der Vorbereitung im Januar. Im Training habe ich sieben Mann."

In dieser Sollstärke kann man am Wochenende bekanntlich nicht antreten. Krankheitswelle, Verletzungen, andere Gründe: Der Bühler Kader ist extrem ausgedünnt, von daher kann der Trainer mit den zwei Remis in den beiden bisherigen Punktspielen des Jahres auch gut leben. Zumal sich in der Tabelle nichts Gravierendes verändert hat, nach Oberacherns Remis im Nachholspiel gegen Sinzheim bleibt der VfB im Kampf um den Aufstieg voll im Geschäft.

Hassenstein glaubt nach den Eindrücken beim 1:1 gegen Durbach, dass der amtierende Vizemeister "mit einer Serie auch noch mal herankommen kann. Mit einem Topspieler wie Jan Philipowski, gegen den wir es richtig gut gemacht haben, halte ich das durchaus noch für möglich." Als gewissenhafter Trainer hat er sich das Nachholspiel am Mittwoch angeschaut, da man morgen in Sinzheim gastiert. "Ich muss schauen, wer überhaupt spielen kann. Von daher zählt auch nicht, dass wir das Hinspiel 8:1 gewonnen haben."

"Der Alptraum ist längst abgehakt. Damals haben wir beim Betonieren den Zement vergessen", erinnert sich Kollege Andreas Lamprecht humorvoll an seine höchste Trainer-Niederlage. Beim Spitzenreiter Oppenau fehlten Sinzheim nur Sekunden zum Bonuspunkt, in Oberachern beim anderen Topteam gelang der Punktgewinn erst in der Schlussphase, angesichts eines verschossenen Elfmeters war der Zähler aber hoch verdient. "Die Leistung war richtig stark, doch die Chancenverwertung leider mangelhaft. Doch die zwei guten Auftritte waren wichtig fürs Selbstvertrauen vor dem dritten starken Gegner."