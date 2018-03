Endlich mal belohnen

Matthias Frieböse ist zufrieden mit den vergangenen Leistungen seiner Jungs - zumindest zum Teil. Während die Wörtelkicker in den zurückliegenden beiden Verbandsligapartien daheim gegen Radolfzell und auswärts im Derby gegen den SV Linx kämpferisch, aber auch spielerisch durchaus zu überzeugen wussten, ist der 08-Trainer mit dem Punkteertrag dagegen nicht zufrieden: Schließlich stand der SV 08 beide Male mit leeren Händen da.

Gerade in der Situation, in der sich die Knöpflestädter befinden - Tabellen-14. mit 21 Punkten - zählen zuvorderst die nackten Ergebnisse, die B-Note für schönes Spiel ist da bestenfalls nur schmuckes Beiwerk. "Die Jungs müssen sich endlich mal für ihre guten Auftritte zuletzt belohnen", fordert Frieböse. Die nächste Möglichkeit, den Wunsch ihres Trainers zu erfüllen, hat das 08-Team morgen gegen den SV Stadelhofen. "Es wäre schön, wenn wir die drei Punkte im Wörtel behalten würden. Es wird gegen den SVS aber sicherlich kein Selbstläufer. Es wird im Vergleich zum Derby gegen Linx wieder ein anderes Spiel, bei dem wir eine entsprechende Leistung abliefern müssen, um erfolgreich zu sein", sagt Frieböse, der mit dem Auftritt bei den Wind-Festspielen gegen Tabellenführer Linx zufrieden war: "Die Bedingungen haben uns sicherlich in die Karten gespielt. Aus dem Spiel heraus haben wir der starken Linxer Offensive kaum Möglichkeiten angeboten. Da müssen wir gegen Stadelhofen anknüpfen."

Denn auch der Tabellenneunte (27 Punkte) hat mit Valon Salihu einen echten Ausnahmekönner in seinen Reihen. 20 der insgesamt 33 Treffer gehen auf das Konto des SVS-Stürmers. Im Schnitt trifft Salihu in dieser Saison alle 80 Minuten. "Valon Salihu weiß, wie man Tore macht. Den müssen wir in den Griff bekommen", hat auch Frieböse Respekt vor dessen Torjägerqualitäten.

Abgesehen von der individuellen Klasse eines Salihus erwartet der Ur-Kuppenheimer ein enges Spiel, da beide Mannschaften "relativ ähnlich agieren" - hinten kompakt stehen und nach vorne ein schnelles Umschaltspiel über die Außen aufziehen. Am Ende der Kuppenheimer Angriffskette fungiert morgen wieder Lucas Grünbacher, der gegen Linx merklich fehlte. Dagegen muss Frieböse auf Mittelfeldabräumer Armin Karamehmedovic verzichten.

Gegen den SV Stadelhofen soll nun alles passen: Natürlich wieder die B-Note, aber vor allem die A-Note, sprich drei Punkte einzufahren.