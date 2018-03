Das Wort mit "A" Von Moritz Hirn Die Verbindungen der SG Steinbach/Kappelwindeck zum Oberliga-Konkurrenten SV Allensbach II sind über Jahre gewachsen und dementsprechend gut. Man kennt sich, man mag sich, Spielerinnen und auch die Trainer sind befreundet. Und unter Freunden wird schonmal der ein oder andere Deal ausgemacht. So auch vergangenes Wochenende: Arnold Manz, Trainer der Rebland-SG, hat seinem Kumpel Rainer Leenen eine Kiste Sekt versprochen, sollte der SVA gegen Pforzheim, den Aufstiegsrivalen der SG, gewinnen. Immerhin einen Punkt hat Allensbach den Goldstädtern beim 24:24 abgeknöpft - weshalb die Rebland-SG trotz des spielfreien Wochenendes vor der TG auf Platz eins in der Handball-Oberliga rangiert. Aber Freundschaft hin, Schaumwein her, Manz bleibt angesichts der Punkteteilung hart: "Jetzt gibt es halt nur eine halbe Kiste!" Insgesamt will man sich bei der SG aber nicht auf fremde Hilfe verlassen, vielmehr soll nach einem eigenhändig errungenen Sieg gegen Pforzheim, die morgen Abend in die Bühler Großsporthalle kommen, mit Köstlichkeiten aus dem Rebland angestoßen werden - gerne kistenweise. "Wir müssen unsere eigenen Hausaufgaben machen", das sagt der Pädagoge Manz auch stets seinen Schülern, "dann hat man nichts zu befürchten." Angst hat man im Steinbacher Lager ohnehin nicht - trotz der 23:27-Niederlage gegen die TG im Hinspiel. Respekt aber schon. Vor allem den "überragenden Rückraum" der Gäste gelte es in den Griff zu kriegen, sagt Manz. "Da sind vor allem die gestandenen Spielerinnen in der Pflicht", fordert der Coach. Zudem hänge einiges von Keeperin Miriam Federau ab. Shooterin Sara Hildebrand wird wohl verletzt ausfallen, Fitore Aliu ist noch auf Länderspielreise mit dem Kosovo, einige Akteurinnen sind angeschlagen. Nur gut, dass mit Stephanie Elies und Laetitia Quist, die am Sonntag von ihrem ersten Einsatz im DHB-Trikot zurückkam, die Youngster parat stehen. Beide waren - wie auch Manz - bei der Hinspielniederlage mit der Verbandsauswahl zum Ländervergleich in Tunesien unterwegs. Morgen steht der Steinbacher Handball-Macher wieder an der Seitenlinie - und hofft auf regen Zuschauerzuspruch in der Großsporthalle. Um den Ticketverkauf anzukurbeln, hat er extra Flugblätter kreiert. Tatsächlich könnte sich ein Besuch lohnen, denn: "Sollten wir tatsächlich gewinnen, dann dürfen wir das Wort mit dem ,A' mal in den Mund nehmen", sagt Manz. Während der Steinbacher den Aufstieg meint, steht bei der SG Muggensturm/Kuppenheim das andere Wort mit "A" im Raum - der Abstieg. Soweit ist es aber noch lange nicht. Auch, weil MuKu am Wochenende gegen den direkten Konkurrenten Ottenheim zwei wichtige Zähler eingefahren hat. Am Sonntag sollte die SG erneut vor heimischer Kulisse gegen den TSV Bönnigheim nachlegen. Im Hinspiel hat man beim 30:30 immerhin einen Punkt geholt. Diese Tatsache, vor allem aber die Gelassenheit im MuKu-Lager könnte der Schlüssel zum Klassenerhalt sein. Denn bei der SG lässt man sich trotz der prekären Lage nicht verrückt machen. Interimstrainer Andreas Herrmann sagt jedenfalls: "Wir denken Schritt für Schritt und schauen, was dabei rauskommt."

