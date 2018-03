Die Rekordserie ist zum Greifen nahe

Er möchte gar nicht "über diese Serie reden", sagte Oliver Kreuzer, der Sportdirektor des Fußball-Drittligisten Karlsruher SC, gestern, am Rande der Pressekonferenz vor dem Spiel beim FC Würzburger Kickers (Samstag, 14 Uhr). 19 Spiele ohne Niederlage seien zwar "schön und gut", und die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz könne beim Mitabsteiger die Rekordserie von 20 Spielen ohne Niederlage aus der Saison 2102/2013, einstellen, "dafür können wir uns aber auch nichts kaufen".

Denn "am Ende des Tages", wie Kreuzer zu sagen pflegt, entscheidet primär die Gesamtzahl der Punkte - falls nötig dann in zweiter Linie auch das Torverhältnis - darüber, ob die Wildparkprofis ihr Saisonziel, die sofortige Rückkehr in die Zweite Liga, realisieren können.

Gegner zu Hause seit acht Spielen erfolgreich

Also sollten die Blau-Weißen auch am Würzburger Dallenberg zumindest nicht leer ausgehen, am besten natürlich gewinnen. Zumindest Letzteres wird jedoch sicher sehr schwer. Denn die Gastgeber sind zu Hause seit acht Spielen bzw. fünf Monaten ungeschlagen (sechs Siege, zwei Unentschieden). Ihre letzte Heimniederlage kassierten die Kickers am 21. Oktober vergangenen Jahres gegen den SV Wehen Wiesbaden (0:5).

"Das ist eine kompakte, robuste Mannschaft", beschreibt Alois Schwartz die Hausherren. Der Kader seines Kollegen Michael Schiele sei mit vielen großen Spielern ausgestattet und dementsprechend gefährlich bei Standardsituationen. Speziell auf die beiden kopfballstarken Spitzen der Kickers, Marco Königs und Orhan Ademi (zehn Tore), gelte es aufzupassen, "wenn der Ball in unsere Box kommt."

Insofern ist es natürlich gut, dass Innenverteidiger Daniel Gordon, der wegen einer Grippe am Mittwoch eine Trainingspause eingelegt hat, wieder fit ist.

Schwartz kann aus dem Vollen schöpfen

Auch Matthias Bader hat seine Wadenprobleme überwunden und ist, nach einigen individuellen Einheiten, gestern wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Deshalb fällt nur der schon in der ersten Saisonhälfte langzeitverletzte Andreas Hofmann aus, der sich nach der Winterpause am Sprunggelenk verletzte und zuletzt krank war. "Bis auf ihn", so Schwartz, "können wir personell also aus dem Vollen schöpfen." Ob er seine Startelf eventuell den Größenvorteilen der Gastgeber anpassen wird, zum Beispiel durch Kai Bülow, ließ der Karlsruher Cheftrainer gestern noch offen. An den Qualitäten des eigentlichen Kapitäns ließ Schwartz aber keinen Zweifel aufkommen. Wahrscheinlicher jedoch ist, dass der KSC-Coach seine erfolgreiche Anfangsformation auch in Würzburg unverändert auf den Platz schickt. (fal)