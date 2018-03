Achtung vor Standards

Es sei "schön", stellte der Coach des Karlsruher SC fest, wenn man als Trainer nicht nur einen Spieler habe, der Tore schießen könne, sondern deren zwei oder drei. Vor allem Fabian Schleusener hat sich diesbezüglich bisher ausgezeichnet - schon 15 Mal. Aber auch die Innenverteidiger Daniel Gordon (drei Tore) und David Pisot (zwei). Und nun eben, wenn auch nach längerer Pause, Fink.

Speziell diesen KSC-Spielern zollte Würzburgs Trainer Michael Schiele vor dem heutigen Spiel denn auch großen Respekt: "Der KSC kriegt hinten nicht viele Tore und vorne reicht ihnen oft Schleusener, Fink oder ein Standard, den Gordon irgendwie reinköpft", warnte der Kickers-Trainer - und appellierte gleichsam an die Seinen: "Da müssen wir höllisch aufpassen." Den Karlsruher Kapitän Pisot kennen die Gastgeber ohnehin noch sehr gut: Noch in der vergangenen Saison erzielte Pisot in der 2. Liga drei Tore für die Würzburger.

Schiele saß beim Hinspiel, als der KSC mit einem 2:0-Erfolg seine "ungeschlagen-Serie" von aktuell 19 Spielen startete, das erste Mal auf der Würzburger Bank, damals noch als Interimscoach. Seit dem 23. Oktober ist er Cheftrainer der "Rothosen", die heute gerne den Karlsruher Lauf beenden würden. "Wir wollen jedes Spiel gewinnen", sagte Simon Skarlatidis, der Spielmacher der Kickers, vorab. "So gehen wir auch gegen den KSC auf den Platz."

Die Kickers, bei denen seit Beginn dieser Saison der frühere KSC-Spieler (2013/14) Dennis Mast unter Vertrag steht, gilt als zäher Gegner, der aus dem Spiel heraus einerseits wenig Chancen zulässt, aber andererseits auch selbst wenig Tormöglichkeiten kreiert. Dafür haben die Unterfranken sechs, sieben Spieler, die, vorwiegend wegen ihrer Körpergröße, vor allem bei Eckbällen und Freistößen torgefährlich werden.

Der KSC wird am Dallenberg von etwa 2000 Fans unterstützt. "Das freut uns natürlich", sagte Alois Schwartz, schließlich spiegle dies eine "gewisse Euphorie" unter der Anhängerschaft wider. Auch um den Ansprüchen seiner Fans gerecht werden zu können, müsse sich der KSC, so Schwartz, "Woche für Woche neu beweisen und alles abrufen", was er drauf hat. Oder wie Oliver Kreuzer, der Sportdirektor, es sagte: "In jedem Spiel alles auf den Platz bringen." Erst einmal aber gelte es, defensiv "sicher und gut zu stehen", sagte Pisot nach dem gestrigen Abschlusstraining. "Offensiv haben wir die Qualität, immer ein Tor zu machen."

Die Startelf, von der das heute erwartet wird, ist aller Voraussicht nach identisch mit jener, die vor eine Woche zu Hause gegen Meppen gewann. Das heißt: Matthias Bader, der seine Wadenverletzung zwar überstanden hat, aber noch Trainingsrückstand aufweist, wird wohl zunächst einmal auf der Ersatzbank Platz nehmen. Marco Thiede dürfte somit erneut beginnen. (fal)