Titel erfolgreich verteidigt

Am letzten Spieltag der Volleyball-Verbandsliga Mixed unterlag der amtierende Vizemeister SSC Karlsruhe in einem Klassespiel dem TV Bühl mit 2:3 Sätzen, die Zwetschgenstädter zogen damit noch am SSV Ettlingen vorbei. Meister wurde indes der SC Baden-Baden, obwohl der SSV gegen Jöhlingen und Dillweißenstein mit 3:2 gewann.

Für das Topspiel gegen Aufsteiger Reicholzheim hatte sich Baden-Baden einiges vorgenommen, denn der Titel sollte besiegelt werden. Unnötige Fehler im Abschluss verschafften Reicholzheim indes schnell einen Fünf-Punktevorsprung, den der SC nicht mehr aufholen konnte.

Die Einwechslung von Simon Quenzer verbesserte zwar den Block, aber gegen die Diagonalangriffe aus der Mitte fand der SC kein Mittel. Besser lief es im zweiten Satz. Zwar war der Start wieder holprig, aber jetzt brachten platzierte Angaben den Annahmeriegel der Mannschaft aus dem Taubertal ins wackeln. Weil auch der Block viele Angriffe entschärfte und die Angreifer konsequent punkteten, wurde aus einem anfänglichen Vier-Punkterückstand doch noch der Satzgewinn.

Abwehr und Aufschlag waren auch im dritten Satz stabil - Uwe Dienst organisierte seinen Annahmeriegel immer besser und die Mittelangreifer Felix Pflüger und Elvijs Lagzdins punkteten beständig. Raisa Derr und Alex Gutsche spielten auf der Diagonalposition sicher. Angela De Vita ließ der Reicholzheimer Abwehr mit harten Schlägen auf die Position eins keine Chance.

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und aufmerksamen Auswechselspielern wurden auch die Sätze drei und vier mit jeweils 25:19 gewonnen. Somit wurde der Verbandsligatitel erfolgreich verteidigt und die 20. Teilnahme an den süddeutschen Meisterschaft im September in Heidelberg perfekt gemacht.

Mit dem Ehrgeiz keinen Satz mehr abzugeben, startete der SC gegen den KTV Karlsruhe im zweiten Spiel furios und führte schnell mit zehn Punkten. Dominik Birkner, Patrick Engel und Bernhard Kintz spielten wie entfesselt und ließen, unterstützt von Eva-Maria Lachnicht und Raisa Derr, den Fächerstädtern keine Chance. Bernhard Kintz brachte dabei das Kunststück fertig, zehn erfolgreiche Blocks in Folge zu setzen, was den Karlsruher Angriff endgültig resignieren ließ. 3:0 Sätze bei 75:37-Ballpunkten lautete das klare Ergebnis. Jetzt gilt es die gute Form bis zum Pokalturnier am 15. April in Karlsruhe zu halten.(red)