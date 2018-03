Frühlingsboten im Wörtel Von Hucky Krämer Daheim gegen Radolfzell vom Pech verfolgt, in Linx vom Winde verweht - und jetzt im Wörtel den SV Stadelhofen mit 5:0 (2:0) vom Platz gefegt: Welch Frühlingserwachen beim SV 08 Kuppenheim! Winterzugang Andreas Weisgerber ließ die abstiegsbedrohten Kuppenheimer, die nach dem höchsten Saisonsieg im südbadischen Fußball-Oberhaus nun einen Punkt überm Strich stehen, förmlich aufblühen. Drei Treffer erzielte der Ex-Oberacherner selbst, beim 5:0 durch Lucas Grünbacher leistete er die tolle Vorarbeit. Weisgerber gewann auch jeden Zweikampf - gefühlt wenigstens -, presste und drängte. Auf beiden Flanken, durch die Mitte, überall. Da auch der spielende Stürmer Grünbacher, Flügelflitzer Simon Götz und Antreiber Sami Saddedine wie enthemmt wirkten, dampfte das Kuppenheimer Spiel am Samstag geradezu vor Tempo und Offensivgier. Allerdings erst nach dem 1:0 (26.), zuvor sah es trotz frühlingshafter Temperaturen recht trist und alles andere als nach einem Kuppenheimer Schützenfest aus. Da sie zum Sieg verdammt waren, wirkten sie zunächst überaus nervös. Mit dem Tor von Saddedine, der nach einer raffinierten Freistoßvariante von Weisgerber und feiner Vorarbeit von Grünbacher nur noch abzustauben brauchte, war dann aber der Schreck nach den jüngsten Enttäuschungen aus den Beinen geschüttelt. "Nach dem 1:0 war der Bann gebrochen. Dann haben wir eindrucksvoll gezeigt, dass wir fußballerisch auf Verbandsligahöhe sind und tolle Tore erzielt. Endlich hat sich die Mannschaft einmal für ihren großen Aufwand belohnt", strahlte 08-Trainer Matthias Frieböse nach dem "enorm wichtigen Sieg" mit der Frühlingssonne um die Wette. Doch bei aller Freude: Überbewerten darf man diesen Erfolg nicht. Dafür war der SV Stadelhofen einfach zu schwach. Der noch keineswegs gerettete SVS trat im Wörtel auf wie ein Sparringspartner, der den SV 08 nach den jüngsten Enttäuschungen wieder aufbaute. "Keine Laufbereitschaft, keine Zweikämpfe angenommen - so kann man in Kuppenheim nicht auftreten", meinte SVS-Trainer Oliver Bruder "total enttäuscht". Zur schnelleren Genesung seines grippekranken Kollegen Daniel Bistricky dürfte dieser erschreckend schwache Auftritt jedenfalls nicht beitragen. Nur einmal musste sich 08-Torwart Nikolai Gogol nach einem Weitschuss von Nico Schwab mächtig strecken - und das war in Minute 78. Dagegen musste sein Gegenüber Sven Lissek, der trotz der fünf Gegentore noch bester Gästespieler war, Schwerstarbeit verrichten. Nach dem 1:0 lief's beim SV 08 wie geschmiert. Grünbacher auf Weisgerber - 2:0 (37.). Rasanter Flankenlauf von Götz, flache Hereingabe auf Weisgerber - 3:0 (54.). Das 4:0 (59.) erzielte Weisgerber dann per Kopf, beim 5:0 (68.) durch Grünbacher glänzte er als Vorarbeiter. Damit war dann auch die Weisgerber-Show beendet. Unter großem Applaus wurde er in der 76. Spielminute ausgewechselt. Und mit dem Abpfiff begann schon die Vorfreude sowie Vorbereitung auf das südbadische Pokalhalbfinale am Mittwoch beim Oberligisten FC 08 Villingen. Eine Partie, die der SV 08 als krasser Außenseiter in vollen Zügen genießen kann. Denn am Karsamstag geht der Abstiegskampf in der Mörscher Sandgrube unvermindert weiter. SV 08 Kuppenheim: Gogol - Tasli (46. Radke), Karadogan, Stanic, Otto - Saddedine, Peter (72. Klein) - Eren, Weisgerber (76. Kolasinac)), Götz (66. Djuric) - Grünbacher. SV Stadelhofen: Lissek - Caspar, Ringwald, Kopf, Felka - Schindler (89. Klein), Lamm (26. Kirn) - Springmann (33. Dörflinger), Frammelsberger, Schwab (82. Rohrer) - Salihu. Schiedsrichter: Jonas Hirt (Schonwald) - Tore: 1:0 Saddedine (26.), 2:0, 3.0, 4.0 Weisgerber (37., 54., 59.), 5:0 Grünbacher (68.) - Beste Spieler: Saddedine, Weisgerber, Grünbacher - Lissek.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben