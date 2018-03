Am Ende fließen Tränen

Bühl



Aufstiegsgipfel in der Großsporthalle Bühl (moe) - Tabellenführer gegen Rangzweiten: In der Bühler Großsporthalle steigt der absolute Aufstiegsgipfel in der Handball-Oberliga. Die Frauen der SG Steinbach/Kappelwindeck (Foto: toto) empfängt den Rivalen TG Pforzheim. Bei einem Sieg steht die SG kurz vor dem Aufstieg.