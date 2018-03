Ein Sieg für die Seele Von Moritz Hirn Michael Ernst ist ein echtes Unikat. Der Hallensprecher der Südbadenliga-Handballer von Phönix Sinzheim sorgt mit flotten Sprüchen immer wieder für Erheiterung. Am Samstagabend, nach dem erlösenden 26:25-Sieg gegen Kenzingen und dem Ende der sieben Partien andauernden Pleitenserie, traf er den Nagel auf den Kopf und sprach von einem "Sieg für die Seele". Phönix Sinzheim - TB Kenzingen 26:25. Nach dem Zittersieg samt bärenstarker Aufholjagd war Kalman Fenyö "megamäßig stolz auf meine Mannschaft". Wie die Hausherren trotz der extrem schwierigen Phase - zur sportlichen Pechsträhne kam der plötzliche Tod des Sinzheimer Urgesteins Edgar Christ hinzu - das bereits verlorene Spiel umgebogen hat, fand der Phönix Trainer "einfach überragend". Nach einer kleinen Erinnerung samt Gedenkminute für ihren "Ede" war der Gastgeber laut Fenyö "wie gelähmt" und "komplett verunsichert". Bis zum 5:5 (13.) ließ sich das ergebnistechnisch noch kaschieren, in der Folge zogen die ebenfalls gebeutelten Gäste auf 13:7 (29.) davon. Zur Pause konnte Phönix immerhin auf 9:13 verkürzen. Nach dem Wechsel nahm das Unheil für die Gastgeber, die kurzfristig auch auf den verletzten Fabien Winogrodzki verzichten mussten, zunächst seinen Lauf: Der TB enteilte auf 17:10 (36.), zur gleichen Zeit musste der bis dato stark haltende Keeper Peter Fodor verletzt vom Feld. Zu diesem Zeitpunkt waren "wir toter als tot", gestand Fenyö ein. Doch an diesem Tiefpunkt fing der Phönix endlich Feuer - und startete die Aufholjagd: Hinten parierter der eingewechselte Keeper Matthias Meßmer wichtige Bälle, auch vorne flutsche es nun besser. Zunächst konnten sich die abgezockten Gäste beim 17:22 behaupten (46.), doch dann bekam der Feuervogel zunehmend Luft unter den Schwingen. Über 19:22 (49.) schaffte Sinzheim durch Felix Vogel den Anschluss zum 22:23 (54.). Dem starken Youngster Aaron Huck gelang eine Minute später der Ausgleich - und 110 Sekunden vor Schluss gar die 25:24-Führung. Yanez Kirschner machte dann mit 26:24 alles klar - und sorgte für riesige Erleichterung. Tore für Phönix: Pfliehinger 10/3, Y. Kirschner 6, V. Kirschner, Aaron Huck je 3, Ernst 2, Vogel, Meny je 1 - für TB: Jäger 13/8, Michelbach, Grieger je 3, Hüglin, Rasikevicius je 2, Rollinger, Steponavicius je 1. SG Steinbach/Kappelw. - TV Oberkirch 27:22. Mit dem Heimsieg und nunmehr 20 Punkten hat die Rebland-SG, bei der Keeper Stefan Meßmer und Daniel Kern besonders gut aufgelegt waren, allerbeste Chancen, die Klasse zu halten. Die Hausherren erwischten den besseren Start (4:2/11.), verloren dann aber etwas die Kontrolle, weshalb sich Oberkirch beim 6:9 leicht absetzen konnte (22.). Doch die SG fing sich wieder: Nach dem Ausgleich (9:9/25.) schenkten sich beide Teams bis zur Pause nichts (11:11). Bis zum 17:16 (44.) blieb es eng, ein 3:0-Lauf brachte die Hausherren dann auf die Siegerstraße. Den Vorsprung ließ sich die SG nicht mehr nehmen. Tore für Steinbach: Braun 6/5, D. Kern 6, J. Höll 5, Schmitt, Schreck, Seebacher je 2, Pfliehinger, Gemeinhardt, S. Höll, P. Huck je 1 - für TVO: T. Roll 7/4, Kofler 6, Greyenbuhl 5, Fies 3, D. Roll 1. TuS Helmlingen - SG Muggensturm/K. 30:25. MuKu-Spielertrainer Benny Hofmann sprach von einer "ganz, ganz bitteren Niederlage". Unter anderen deshalb, weil die Gäste zunächst spritziger waren und dies auch in eine 11:6-Führung ummünzen konnten. In der Folge vergab MuKu in Überzahl aber zwei Großchancen, was Helmlingen auftrieb gab. Zur Pause des Spitzenspiels verkürzte der TuS auf 12:13. Auch nach dem Wechsel kam MuKu zunächst besser aus der Kabine und erhöhte auf 17:14 (36.). Ab diesem Zeitpunkt verlor die SG aber "völlig den Faden", wie Hofmann nach der Partie zähneknirschend eingestand. In der Offensive wollte nur noch wenig gelingen - auch weil TuS-Keeper Max Zimmer entscheidend zupackte. Die Helmlinger, bei denen der wiedergenese Tomasz Pomiankiewicz für Stabilität sorgte, glich aus (18:18/40.) und enteilte gar auch 23:19 (47.). MuKu verkürzte nochmal auf 24:22 (51.), doch spätestens nach dem 27:23 (57.) war das Spitzenderby zugunsten der Hausherren entschieden. Tore für Helmlingen: Müller 6, Pomiankiewicz 6/2, Wagner, Wöhrle je 4, Lauppe 4/4, M. reichenberger 3, Parpart, Zimmer-Zimpfer, S. Reichenberger je 1 - für MuKu: Schalger 10/3, Unser, Valda je 4, Charles 3, Herbst 2, Hörth 2/1.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Rebland-SG siegt im Derby Bühl (moe) - Ausgelassener Jubel und ein Freudentänzchen nach dem anderen: Die Handballer der SG Steinbach/Kappelwindeck (Foto: toto) haben das Südbadenliga-Derby gegen Phönix Sinzheim knapp mit 24:23 gewonnen und sich damit für die Hinspielklatsche revanchiert. » Weitersagen (moe) - Ausgelassener Jubel und ein Freudentänzchen nach dem anderen: Die Handballer der SG Steinbach/Kappelwindeck (Foto: toto) haben das Südbadenliga-Derby gegen Phönix Sinzheim knapp mit 24:23 gewonnen und sich damit für die Hinspielklatsche revanchiert. » - Mehr Baden-Baden

Happy End möglich Baden-Baden (red) - Für die Oberliga-Basketballer der United Colors Baden-Baden gab es bisher nur eine Richtung - nach oben. Das ist diese Saison anders. Die erste Oberliga-Saison in der Vereinsgeschichte verlief bisher sehr turbulent und nicht wie erhofft (Foto: Seiter). » Weitersagen (red) - Für die Oberliga-Basketballer der United Colors Baden-Baden gab es bisher nur eine Richtung - nach oben. Das ist diese Saison anders. Die erste Oberliga-Saison in der Vereinsgeschichte verlief bisher sehr turbulent und nicht wie erhofft (Foto: Seiter). » - Mehr