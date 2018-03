Ottenau siegt und siegt

(red) - In den beiden letzten Punktspielen gegen die Spitzenteams Oppenau und SV Oberachern II hat Fußball-Landesligist SV Sinzheim (Foto: toto) gut ausgesehen, auch wenn nur ein Punkt gewonnen wurde. Nun geht es zu Hause gegen den VfB Bühl gegen das dritte Topteam. » - Mehr



Nachholspiele im Bezirk Baden-Baden (red) - Zwei Spiele weniger als Spitzenreiter Oppenau hat der SV Oberachern II in der Fußball-Landesliga absolviert und liegt in der Tabelle fünf Zähler hinter den Renchtälern. Das kann sich am Mittwoch bei einem der mehreren Nachholspielen im Bezirk ändern (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Zwei Spiele weniger als Spitzenreiter Oppenau hat der SV Oberachern II in der Fußball-Landesliga absolviert und liegt in der Tabelle fünf Zähler hinter den Renchtälern. Das kann sich am Mittwoch bei einem der mehreren Nachholspielen im Bezirk ändern (Foto: toto). » - Mehr