Bewundernswertes Engagement eines Absteigers

In der Tischtennis-bezwang der TTC Mühlhausen im Kampf um Rang zwei den TTV Auggen mit 9:5 und konnte sich dadurch die leichte Hoffnung auf das Erreichen des Relegationsplatzes erhalten. Bei der Mannschaft vom Bodensee mischte mit Michael Schweikert ein altbekannter Akteur aus dem Bezirk Rastatt/Baden-Baden kräftig mit und errang neben dem Doppelsieg an der Seite seines befreundeten Spielers aus Offenburger Zweitligazeiten, Georg Winkler, auch zwei Einzelsiege.

Mit dem 8:3-Heimsieg gegen den TTC Iffezheim steht der TV Weisenbach als Meister in der Frauen-Verbandsliga fest. Mit den bislang eingespielten 30:4 Punkten bleiben die Murgtälerinnen für die Konkurrenz in der Tabelle uneinholbar. Überraschend ließ der TTC Iffezheim beim Schlusslicht TTC Reute beim 7:7-Remis einen Zähler liegen. Die Gastgeberinnen aus Reute nutzten die Gunst der Stunde, Iffezheim trat ersatzgeschwächt an, und feierte nach 15 Niederlagen seinen ersten Punktgewinn in der laufenden Saison.

Die dritte Mannschaft der TTSF Hohberg sicherte sich mit einem 9:4-Sieg beim TTV Gamshurst die Vizemeisterschaft in der Landesliga der Männer. Maurice Löffler (2) und Sascha Jörger (1) gewannen gemeinsam das Auftaktdoppel. Mathias Walter war dem Ausgleich zum 3:3 ganz nahe, der 16:18-Satzverlust nach 1:0-Satzvorteil, machte ihm einen dicken Strich durch die Rechnung.

Bewundert werden darf das Engagement des Absteigers TB Gaggenau. In seinem vorletzten Match gelang mit einem couragierten Einsatz der erste Saisonsieg. Gegen den TTC Seelbach-Schuttertal gelang ein 9:6-Erfolg. Mit drei Doppelsiegen und dem Einzelerfolg von Iljan Ramljak gegen Mario Hättig führten die Murgtäler mit 4:0. Simo Marijic und Björn Theberath verteidigten mit zwei Schlussdrittelerfolgen einen 6:3-Vorteil nach dem ersten Durchgang. Im zweiten Spielabschnitt legten Ivan Ramljak und Dimitrije Bahtijarevic im mittleren Paarkreuz zum 8:5 vor, Theberath rang in seinem Spiel Himmelsbach in drei Sätzen zum 9:6-Gesamtsieg nieder und konnte ein mögliches Schlussdoppel verhindern.

In der Landesliga der Frauen krönte der TV Bühl mit einem 8:0-Derbysieg über die TTF Rastatt II eine erfolgreiche Spielrunde und sicherte sich die Vizemeisterschaft hinter dem TTC Willstätt und gleichzeitig die Relegationsspiele um den Aufstieg in die Verbandsliga. Nach einer 2:0-Doppelführung gaben Lisa Weitzel (2), Romy Lorenz und Nadja Faller keinen Satz ab. Katrin Faller kostete ihre Siege im Doppel mit Heike Lorenz und auch in beiden Einzelspielen gegen Valerie Kreideweis und Lilly Schmitt über die volle Distanz von fünf Sätzen aus und vollendete zum schnellen Erfolg über die ersatzgeschwächten Gäste aus der Barockstadt.

Wird die Meisterschaft in der Männer-Bezirksliga am Ende durch das bessere Spielverhältnis entschieden? Während sich der TTC Iffezheim in der Auswärtspartie beim TTV Kappelrodeck glatt mit 9:1 durchsetzte, kam der Tabellenzweite TV Weisenbach bei der Reserve der TTF Rastatt nur zu einer 8:8-Punkteteilung. Iffezheim gelang mit drei Doppelerfolgen ein 3:0-Vorteil, der aber durch zwei wacklige Fünfsatzsiege zum 5:0 fast nochmals ins Straucheln gekommen wäre. Nach dem Anschlusspunkt von Werner Huber gegen Aaron Kreideweis machte der Spitzenreiter den Sack zu. Die Mannschaft aus dem Renndorf liegt in der Tabelle mit 33:5 Punkten vor Weisenbach (31:5) und verfügt über das um vier Spiele bessere Spielverhältnis.

Die dritte Mannschaft der Spvgg Ottenau (28:6) darf sich nur noch geringe Chancen auf einen der beiden vorderen Plätze ausrechnen. Mit dem 9:3-Erfolg im Murgtalderby beim TB Bad Rotenfels wurde die Pflichtaufgabe bewältigt, um weiter nach vorne zu kommen, ist man auf fremde Hilfe angewiesen. Der Rastatter TTC sicherte sich durch einen knappen 9:7-Erfolg beim TTV Bühlertal den fünften Platz in der Abschlusstabelle. Achtungserfolge erzielten die beiden Absteiger des TTC Rauental II (9:7 gegen TTC Iffezheim II) und der TV Lichtental, der beim TB Bad Rotenfels mit einem 9:4-Sieg seinen ersten doppelten Punktgewinn der laufenden Saison verbuchen konnte.

Der Meisterschaftsanwärter TB Sinzheim übernahm mit zwei 9:0-Kantersiegen über den TV Neuweier und den TTV Bühlertal II mit 28:2 Punkten die Tabellenführung in der Bezirksklasse der Männer. Die TTG Bischweier unterlag im Heimspiel gegen den Aufsteiger TTV Au am Rhein und rutschte auf Rang sieben zurück, während Au auf Position fünf vorrückte. (ti)