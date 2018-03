Der Süden dominiert den Norden

Die erwartet klare Sache gab es am Samstagnachmittag im Erwin-Schöffel-Stadion. Mit 27:0 fegte der MSC Taifun Mörsch den MSC Kobra Malchin aus dem Stadion. Schon nach 20 Minuten stand es 7:0 für die Gastgeber durch die Treffer von Manuel Fitterer (3), Patrick Palach (2) und Marcel Batrenik. Auch im zweiten Abschnitt ging das muntere Toreschießen weiter. Palach (2), Fitterer und Lucca Fuchs erhöhten auf 11:0. Weitere acht Tore fielen nach der Halbzeit. Palach (3), Fuchs (3), Fitterer und Robin Faisz schraubten das Ergebnis auf 19:0 hoch. Für den 27:0-Endstand in einer fairen Partie sorgen dann im vierten Viertel Fitterer (3), Fuchs (3) und Faisz (2). Gäste-Trainer Robert Wenzlaff meinte nach dem Spiel: "Das es für uns heute nichts zu holen war, wussten wir von Anfang an. Wir sind hier mit nur vier Feldspielern angereist. Das war deutlich zu merken. Trotzdem freuen wir uns auf das Rückspiel am 21. April. Denn eine so erfolgreiche Mannschaft wie Mörsch hatten wir noch nicht zu Gast in der Waldarena."

Auch in Kuppenheim sahen die rund 200 Zuschauer 27 Tore. Dabei setzte sich der MSC Puma Kuppenheim mit 24:3 gegen den 1. MBC 70/90 Halle durch. Nach 20 Minuten war die Partie entschieden: Die Hausherren führten durch Tore von Jannis Schmitt (4), Christian Orsag (2), Benjamn Walz (2) und Dominik Mückenhausen mit 9:0. Der Torreigen setzte sich im zweiten Abschnitt fort. Walz (3), Jannis Schmitt (3), Orsag und Mückenhausen erhöhten auf 17:0. Ehrentreffer nach zuvor 17 Gegentoren

Marc Wochatz sorgte dann kurz vor der Halbzeitpause mit dem 17:1 für ein Lebenszeichen der Gäste. Nach der Halbzeit kamen die Gäste ein wenig besser ins Spiel. Marc Wochatz verkürzte mit zwei Toren auf 17:3. Danach nahm der Puma wieder Fahrt auf. Mückenhausen erhöhte mit einem Doppelschlag auf 19:3. Im letzten Viertel machten dann Jannis Schmitt (2) und Walz (3) alles klar zum 24:3-Endstand.

Ebenfalls 27 Tore sahen die Fans in der Motoball-Arena in Ubstadt-Weiher am Samstagabend. Die Hausherren gewannen dabei klar mit 22:5 gegen den MSC Pattensen. Bei den Gästen war das Fehlen von Tobias Hahnenberg deutlich zu spüren. Nach dem ersten Viertel stand es 5:2 für den MSC Ubstadt-Weiher. Kevin Fröhlich brachte die Hausherren schnell in Führung. Diese wurde noch von Yannik Schaper ausgeglichen. Danach erhöhten Ring und Fröhlich (2) auf 4:1. Schaper verkürzte noch einmal für Pattensen, ehe Kevin Gerber das 5:2 markieren konnte. Vor der Halbzeit erhöhte der MSC Ubstadt-Weiher das Tempo. Ring (4) und Geber (2) erhöhten auf 11:2. Ab dem dritten Viertel gaben die Spargelstädter dem Nachwuchs vermehrt eine Chance. Trotzdem blieb der Südligist vor den 200 Zuschauern die spielbestimmende Mannschaft. Gerber (3), Rico Gleie (3) und Dominik Hassis erhöhten auf 18:2. Ohne Fröhlich und Gerber ging es für den MSC Ubstadt-Weiher ins letzte Viertel. Zweimal traf Schaper noch für Pattensen. Auch Tobias Schulz war für die Gäste im vierten Abschnitt erfolgreich. Daniel Erbes und Böser (3) sorgten für den 22:5-Endstand. (tm)