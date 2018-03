Kein Anlass für übertriebenes Katastrophengeheul

Nein, das Spiel des Karlsruher SC in Würzburg war nicht gut. Aber das Katastrophengeheul, das nach Schlusspfiff der Drittliga-Partie in einigen Fan-Foren angestimmt wurde, das wirkte dann doch leicht übertrieben. "Wie ein Absteiger" gespielt zu haben, war noch einer der höflicheren Vorwürfe an eine Karlsruher Mannschaft, die sich fragen dürfte, welcher Shitstorm erst losbrechen wird, wenn am Ende der Saison Platz vier oder fünf steht und das Ziel des sofortigen Wiederaufstiegs verfehlt wird.

So schlecht ist die Bilanz wirklich nicht. Woran man vielleicht doch noch mal erinnern muss, auch wenn Trainer Alois Schwartz das zuletzt sehr oft selbst getan hat. Also: 17 Spiele ohne Gegentor hat der KSC unter dem Coach zustande gebracht. 20 Spiele am Stück wurden ohne Niederlage bestritten, eine Serie, die nach wie vor Bestand hat. Denn auch, wenn der Punktgewinn in Würzburg glücklich war - die Kickers brachten den Ball eben nicht über die Linie.

Insofern ist ein ausgesprochen schwacher Auftritt wie der vom Samstag vielleicht nur ein kleiner Rückschritt. Auch wenn es Erschreckendes zu sehen gab. Besorgniserregend war etwa, dass das Mittelfeld ohne jede Kreativität agierte und über weite Strecken nicht am Spiel teilnahm. Oder dass Angreifer Fabian Schleusener in der Luft hing, weil weder die Viererreihe hinter ihm noch Kollege Anton Fink ihm helfen konnten. Der Stürmer blieb vor allem läuferisch einiges schuldig. Doch an vorderster Front fehlen Schwartz die Alternativen, um noch einmal den Druck auf die Würzburger zu verstärken. Marvin Pourie, der ab der 68. Minute mittun durfte, braucht wohl noch etwas Zeit, ein Spielertyp, der als hängende Spitze eingewechselt werden kann, wenn Fink die Puste ausgeht, fehlt im Kader. Im Mittelfeld, vor allem im Sturm wird der KSC im Sommer nachlegen müssen.

So oder so: Im Rennen um Platz drei ist das 0:0 ein Rückschlag. Denn die Konkurrenten Wehen-Wiesbaden und Magdeburg gewannen ihre Heimspiele jeweils souverän. Beide Mannschaften haben ein, oder im Falle des SVM sogar zwei Spiele weniger absolviert als der KSC, der - sollten diese gewonnen werden - vier Zähler Rückstand auf Platz drei und deren acht auf Platz zwei hätte. Dabei bleibt es allerdings, denn die Gefahr, dass sich die Tabellensituation noch weiter zuungunsten der Badener verändern könnte, scheint definitiv gebannt. Rot-Weiß Erfurt hat bekanntlich vor einigen Tagen Insolvenz angemeldet, hätte sich RWE bis zum fünften Spieltag vor Saisonende aus dem Ligabetrieb abgemeldet und die Saison nicht zu Ende gespielt, wären alle Spiele der Thüringer aus der Wertung gefallen und der Abstand auf Magdeburg, das im Gegensatz zum KSC eine Partie gegen Erfurt verloren hat, hätte sich noch einmal um drei weitere Zähler vergrößert. Doch das wird nicht passieren. Erfurts Insolvenzverwalter Volker Reinhardt hat am Sonntag erklärt, dass die Spielergehälter bis zum Ablauf der Saison gesichert sind, und aus der Geschäftsstelle von RWE kommt ebenfalls ein klares Statement: "Keine Sorge, wir werden die Saison in jedem Fall zu Ende spielen." Eine Sorge weniger also für die KSC-Verantwortlichen. Bliebe nur noch die Negativstimmung in den Fanforen. Doch die könnte bald wieder umschlagen. Am Samstag kommt Preußen Münster in den Wildpark. Und was seine Heimbilanz angeht, ist der KSC mit zwölf Siegen aus 15 Partien einsamer Tabellenführer der dritten Liga.