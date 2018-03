Happy End nach einer kuriosen Saison Sie haben es tatsächlich doch noch gepackt: Nach einer schier endlosen Pleitenserie samt anschließendem Umbruch mitten in der entscheidenden Saisonphase haben die United Colors den Klassenerhalt in der Oberliga gesichert - ohne in die Relegation zu müssen und sogar ein Spiel vor Saisonende. Die Baden-Badener Basketballer gewannen ihr Heimspiel gegen den Tabellennachbarn BG Viernheim/Weinheim überdeutlich mit 112:66 und stehen damit auf Platz sieben der Tabelle. Die TG Sandhausen und TSV Schönau, die momentan auf den Relegationsplätzen neun und zehn stehen, können zwar nach Punkten noch aufschließen, hier haben die Kur- städter im direkten Vergleich jedoch die Nase vorne. Der Grundstein des Erfolgs: Nur ein Spiel - und das in der Verlängerung - verlor die neuformierte Mannschaft in den letzten sechs Begegnungen. Mit diesem Selbstvertrauen begannen die "Griffins" im ersten Viertel zwar noch etwas verhalten (24:18), aber im zweiten Durchgang dominierten sie Ball und Gegner und entschieden das Viertel mit 29:13 für sich. Vielleicht waren es die packenden Tanzbewegungen der Breakdance-Formation "Director's Cut", die in ihrer Halbzeitshow nicht nur den zahlreichen Zuschauern einheizten, sondern offenbar auch den United Colors: Denn selbst nach der 58:31-Pausenführung nahmen die Baden-Badener Basketballer das Tempo nicht raus und bauten mit dem 27:20 den Vorsprung sogar auf 29 Punkten (80:51) aus. Schlüssel zum Sieg war nicht nur die Dominanz unter dem Korb, über die Hälfte der Punkte machten die Colors mit Distanzwürfen: Beeindruckende neunzehn "Dreier" standen bei dem Heimteam am Ende in den Büchern. Das 32:15 im letzten Viertel war dann nur noch Schaulaufen, auch wenn man fairerweise sagen muss, dass die Gäste ersatzgeschwächt antreten mussten. Nun können die Korbjäger aus der Kurstadt am 14. April getrost zum letzten Saisonspiel nach Leimen reisen. Die Partie beim Tabellenletzten wird dennoch kein einfaches Unterfangen, da die Kurpfälzer ihrerseits um den Klassenerhalt kämpfen. Mit einem Sieg können die Leimener theoretisch noch auf einen Relegationsplatz hoffen. "Den Klassenerhalt jetzt schon zu sichern und das ohne Relegationsspiele ist phänomenal. Wir haben aus der kuriosen Saison noch das Optimale rausgeholt. Jetzt können wir schon früh die Planung für die neue Saison beginnen", wird die Vorstandschaft in einer Mitteilung zitiert. "Wir wollen möglichst alle Spieler halten und den Kader noch mit drei, vier Jungtalenten auffüllen. Die Gespräche laufen schon", ergänzte Sportvorstand Andy Kunz, der als Distanzschütze nach seiner Rückkehr von einem längeren Auslandsaufenthalt wesentlich am Aufschwung in der Rückrunde beteiligt war. Der UCBB spielte mit: Deon McDuffie (25/6), Kwame Duku (21), Andy Kunz (15/5), Frankline Bangha (15/3), Jonas Klein (13/3), Stefan Minkov (10/1), Janko Rajsic (8), Dejan Bajic (5/1), Dino Dizdaric. Die Männer II haben ihr Endspiel um die Meisterschaft in der Kreisliga A gegen starke Pforzheimer regelrecht erkämpfen müssen. Liefen sie lange einem Rückstand hinterher, gelang am Ende auch dank 38 Punkten von Nogay Aydin noch ein 77:71-Arbeitssieg. Am 22. April entscheidet sich nun am letzten Spieltag bei der DJK Karlsruhe Ost der Aufstieg in die Bezirksliga. Der Sieger wird Meister und steigt direkt auf, der Verlierer muss in die Relegation. (red)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Happy End möglich Baden-Baden (red) - Für die Oberliga-Basketballer der United Colors Baden-Baden gab es bisher nur eine Richtung - nach oben. Das ist diese Saison anders. Die erste Oberliga-Saison in der Vereinsgeschichte verlief bisher sehr turbulent und nicht wie erhofft (Foto: Seiter). » Weitersagen (red) - Für die Oberliga-Basketballer der United Colors Baden-Baden gab es bisher nur eine Richtung - nach oben. Das ist diese Saison anders. Die erste Oberliga-Saison in der Vereinsgeschichte verlief bisher sehr turbulent und nicht wie erhofft (Foto: Seiter). » - Mehr Baden-Baden

Deutlicher Sieg der United Colors Baden-Baden (red) - Lichtblick bei den United Colors Baden-Baden: Die abstiegsbedrohten Oberliga-Basketballer aus der Kurstadt haben die Aufgabe bei der Reserve der SG Heidelberg-Kirchheim mit Bravour erledigt und einen nie gefährdeten 89:68-Auswärtssieg gefeiert. » Weitersagen (red) - Lichtblick bei den United Colors Baden-Baden: Die abstiegsbedrohten Oberliga-Basketballer aus der Kurstadt haben die Aufgabe bei der Reserve der SG Heidelberg-Kirchheim mit Bravour erledigt und einen nie gefährdeten 89:68-Auswärtssieg gefeiert. » - Mehr