Und alle träumen vom Endspiel Von Hucky Krämer Und alle träumen vom Finale im TV und einem Traumlos im DFB-Pokal: der SV 08 Kuppenheim und der FC Denzlingen als Außenseiter, der Oberligist FC 08 Villingen und SV Linx als Wiederholungstäter. Am 28. Mai 2016 gewann Villingen in Offenburg das dramatische südbadische Pokalfinale gegen den SV Oberachern mit 5:3 und zog dann im DFB-Pokal als Glückslos den FC Schalke 04 (1:4). Heute Abend (17.30 Uhr) winkt dem FC 08 im südbadischen Pokalhalbfinale gegen den Verbandsligisten SV 08 Kuppenheim vor heimischer Kulisse der erneute Einzug ins Endspiel. Dem SV Linx, der insgesamt schon viermal in einem südbadischen Pokalfinale stand, gelang im Jahr 1994 der große Coup. Auch er zog dann im DFB-Pokal das Traumlos Schalke. Vor 10000 Zuschauern im Kehler Rheinstadion lieferte er im August 1994 dem Bundesligisten einen großen Kampf, lag durch ein Tor von Martin Suffner sogar mit 1:0 in Führung und verlor dann unglücklich mit 1:2. Ein Traum, den auch die Schützlinge von Trainer Sascha Reiß träumen, und von dem sie noch zwei Spiele entfernt sind. Im Halbfinale heute (17.15 Uhr) beim abstiegsbedrohten Ligakonkurrenten Denzlingen geht der Verbandsliga-Primus als Favorit ins Spiel. Wenn alles normal läuft - aber was läuft im Pokal schon normal - deutet vieles auf ein Finale am Pfingstmontag gegen Villingen hin. Mit einem luxuriösen Fernreisebus und einem 5:0-Sieg gegen den SV Stadelhofen im Gepäck reist der SV 08 Kuppenheim heute um 13 Uhr nach Villingen. Und laut Trainer Matthias Frieböse soll es keine Spazierfahrt werden. Wer im Halbfinale steht, will auch ins Endspiel. Dass der FC 08 Villingen aufgrund seiner individuellen Klasse, noch dazu im heimischen Friedensgrund, klarer Favorit ist, weiß Kuppenheims Trainer sehr wohl. "Wenn es normal läuft, haben wir keine Chance", gibt Frieböse unumwunden zu: "Aber wenn die Villinger keinen guten Tag erwischen, und wir über uns hinauswachsen, ist auch gegen diesen schier übermächtigen Gegner alles möglich." Jedenfalls werden die Kuppenheimer, die letztmals vor über einem Jahrzehnt in einem Halbfinale (0:4 in Emmendingen) standen - damals noch mit Frieböse als Spieler - in Villingen alles reinwerfen. Wenn es dann nicht reicht, wäre das völlig normal und überhaupt kein Beinbruch. Vor allem auf die 08-Abwehr wartet gegen Nedzad Plavic (15 Saisontore) und Cristian Giles Sanchez (10) Schwerstarbeit. Dementsprechend wird es auch taktische Änderungen in der Startformation geben. Verstecken wird sich der SV 08 aber im Friedensgrund nicht. Warum auch? Mit Sami Saddedine, Andreas Weisgerber, Lucas Grünbacher und Simon Götz verfügt man über ein Quartett, das immer für ein Tor gut ist. Im vergangenen Jahr war der SV Linx im Viertelfinale am Landesligisten VfR Hausen kläglich gescheitert, der Stachel der Enttäuschung sitzt noch heute tief, zumal Hausen dann auch ins Endspiel einzog. Und genau das winkt den Schützlingen von Trainer Sascha Reiß heute in Denzlingen. Unterschätzen wird der Spitzenreiter den Ligakonkurrenten auch nach dem 2:0-Punktspielsieg und dessen jüngster 0:3-Pleite in Bad Dürrheim mit Sicherheit nicht. Zumal es für den FC Denzlingen die Riesenchance ist, eine verkorkste Saison noch zu retten. "Die Jungs wissen, um was es geht. Sie können und wollen sich in Denzlingen und am Karsamstag im Heimspiel gegen den SC Lahr für eine bisher tolle Saison belohnen", freut sich Reiß auf die "beiden spannenden Spiele", in denen schon vorzeitig beide Saisonziele erreicht werden können. Alexander Merkel wurde beim 2:1-Sieg in Singen geschont, im Pokal wird er nun wieder richtig Gas geben.

