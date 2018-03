Den vierten Platz verteidigt

Beim Finale der badischen Turnligen in Kehl, bei dem alle Mannschaften der Liga gleichzeitig aufeinandertrafen, zeigten die Iffezheimer Kunstturner eine ihrer besten Saisonleistungen. Mit großer Konstanz und guten Einzelleistungen konnten sie sich mit deutlichem Abstand von der Abstiegszone fernhalten, ihren vierten Tabellenplatz aus der Vorrunde verteidigen und damit den Verbleib in der Oberliga sicherstellen. Mannschaftsführer Fabian Rauber konnte den in der Vorwoche grippegeschwächten Lukas Austen wieder in die Mannschaftsaufstellung mit aufnehmen. Außerdem starteten die Mehrkämpfer Michael Müller, Dominik Adler, Jan Ruf, Cornelius Müller und Jan Anslem sowie die Gerätespezialisten Severin Fritz und Tobias Mauck.

Nach dem ersten Gerät, dem Reck, befand sich der TVI noch auf dem letzten Platz. Jedoch wurde mit der besten Saisonleistung am Boden die Aufholjagd eingeleitet. Mit der Iffezheimer Tageshöchstnote von 12,2 konnte Michael Müller die guten Leistungen aus den Vorrundenwettkämpfen unterstreichen. Am Zittergerät Seitpferd zeigte die Mannschaft eine konstante Leistung, wodurch der Grundstein für die übrigen Geräte und den sehr hohen Endpunktestand von 254,35 Punkten gelegt war. Besondere Genugtuung für die Turner aus dem Rennbahndorf war in der Tatsache begründet, dass der Abstand auf die WKG Schallstadt-Neuenburg stolze 6,65 Punkte betrug. In der Vorwoche trennten sich die beiden Mannschaften nach hoch umstrittenen Kampfrichterentscheidungen zugunsten der WKG. Mit Platz drei als Tagesergebnis konnte man aus Iffezheimer Sicht beim Ligafinale zufrieden sein, heißt es in einer Mitteilung.

Zum Abschluss der Saison ergibt sich als Tabellenendstand ein ungefährdeter Sieg für die SG Heidelberg-Kirchheim, gefolgt von der TG Hegau-Bodensee, die unstrittig die beiden dominierenden Mannschaften der Ligarunde waren. Auf Platz drei kommt aufgrund des gewonnenen Vorrundenwettkampfs die WKG Schallstand-Neuenburg. Den vierten Tabellenplatz sicherte sich der TV Iffezheim mit komfortablem Abstand zum TV Mannheim-Neckarau und dem jetzigen Absteiger Wilferdingen-Nöttingen. Mannschaftsführer Fabian Rauber und TVI-Turner Cornelius Müller fanden zum Abschluss versöhnliche Worte: "Leider konnten wir aufgrund des Wettkampfmodus heute nicht mehr den dritten Platz erreichen. Wir sind jedoch mit unserer Leistung hoch zufrieden, weil wir durch die erturnten Punktzahlen zu den etablierten Mannschaften der Oberliga zählen." (red)