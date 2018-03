Das Saisonende ist absehbar

Es riecht nach Kehraus für die Volleyball Bisons Bühl in der Volleyball-Bundesliga. Zwei Spiele noch, maximal drei, dann dürfte die Saison für die Bisons beendet sein, alles andere käme einem mittleren Wunders gleich. Nach Ende der Hauptrunde müssen die Bisons als Tabellenachter im Abschlussklassement heute und am Samstag gegen die aktuelle Übermannschaft des deutschen Volleyballs, den VfB Friedrichshafen, ran und selbst für die größten Optimisten dürfte der Einzug ins Halbfinale um die deutsche Meisterschaft weit außerhalb aller Wahrscheinlichkeiten liegen.

Seit 35 Spielen haben die Häfler wettbewerbsübergreifend inzwischen nicht mehr verloren, ob in Liga, Pokal oder Champions League, nur zwei Mannschaften gelang es bisher, den deutschen Rekordmeister wenigstens in den Tiebreak zu zwingen. In der Liga ist die Bilanz des Tabellenführers sogar makellos, nur ganze neun Sätze wurden in 20 Spielen abgegeben, dabei hatte Trainer Vital Heynen mit Blick auf die Terminhatz und die europäischen Ziele seine Mannschaft zuletzt kräftig durchgemischt. Alle Zeichen deuten somit darauf hin, dass für die Bisons nach dem Playoff-Rückspiel am Samstag ihre mittlerweile neunte Spielzeit in der Bundesliga Geschichte sein wird.

"Normalerweise wird es so laufen", glaubt auch Bühls Trainer Ruben Wolochin nicht an eine Sensation, was aber nicht bedeutet, dass man die Spiele gegen Friedrichshafen schon vorab verloren gibt. "Wir haben in den vergangenen Wochen zwei Mal gegen Friedrichshafen gespielt und dabei nicht so schlecht ausgesehen", ist zumindest ein Satzgewinn das Ziel. Zwar müsse man respektieren, dass der Gegner derzeit zu den sechs besten Mannschaften Europas gehört, doch dies sei kein Grund, nicht an die eigene Chance zu glauben. "Ich erwarte von meinen Spielern viel Herzblut, das ist auch eine Frage der Mentalität."

Gegen Friedrichshafen wird Wolochin natürlich wieder auf seine Stammformation setzen, nachdem im letzten Spiel der Hauptrunde, beim glatten 0:3 in Berlin, die zweite Sechs auf dem Feld stand. Lediglich Zuspieler Sascha Dmytriiev hatte krankheitsbedingt passen müssen. "Wir wollten kein Risiko eingehen und vor allem Tim Stör und Felix Orthmann etwas Spielrhythmus geben", wurde das von vorne herein bedeutungslose Spiel genutzt, die taktischen Möglichkeiten auszuloten. Überzeugen konnte in Berlin vor allem Anton Qafarena, der auf der Außenposition zeigte, dass er eine echte Alternative ist. Für die anderen war es in der nicht eingespielten Formation allerdings schwer, gegen einen gut aufgelegten Titelverteidiger Akzente zu setzen. Entscheidend war aber, dass alle Spieler Spielpraxis sammeln konnten. Gut möglich, dass sich dies gegen Friedrichshafen positiv bemerkbar macht.

Dies gilt um so mehr mit dem Blick auf das zweite Spiel des Playoff-Virtelfinales, das entgegen bisherigen Ankündigungen bereits am Samstag um 18 Uhr in der heimischen Großsporthalle angepfiffen wird. Beim vermeintlich letzten Auftritt vor heimischem Publikum wollen die Bisons ihre Fans nochmals mit einer starken Leistung für die herausragende Unterstützung der vergangenen Wochen und Monate bedanken.