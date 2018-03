Las Vegas kann kommen

"Wir wollen an den zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen. Es wird in den kommenden Tagen mit zwölf Vorrundenspielen von allen Athleten viel abverlangt. Über eine solch lange Turnierdistanz ist es sehr schwierig, eine konstant gute Leistung abzurufen. Das wird eine der Schlüsselpunkte zum Erfolg sein", wird der Skip vom Baden Hills Golf und Curling Cup in einer Mitteilung des Verbands zitiert.

Das Feld bei der WM wird von den Schweden um Niklas Edin und Kanadiern mit dem amtierenden Weltmeister Brad Gushue angeführt. Für die USA, Schweiz, Japan und Schottland haben sich Debütanten für diese WM qualifiziert. "Wir sind inzwischen eines der erfahreneren WM-Teams und gewohnt, in großen Arenen vor viel Publikum zu spielen. Das kann schon ein kleiner Vorteil sein", glaubt Baumann, der mit seinem Clubkollegen Manuel Walter sowie Ryan Sherrard, Daniel Herberg und Sebastian Schweizer in der Spielerstadt an den Start geht. "Mit Ausnahme von Kanada und Schweden sehe ich ein sehr breites Mittelfeld, in dem die meisten Teams auf Augenhöhe spielen, so dass häufig die Tagesform entscheiden wird."

Das DCV-Team startet als krasser Außenseiter am Samstag gegen das schwedische Team von Niklas Edin, dem zweifachen Welt-, sechsfachen Europameister und Silbermedaillengewinner von Pyeongchang. Gegen Steffen Walstads Norweger und das recht unbekannte chinesische Team am Sonntag sind Punkte dann eher eingeplant. Es wird nicht unwichtig sein, wie schnell die Deutschen in das Turnier hineinkommen, um ihre ehrgeizigen Ziele am Ende auch erreichen zu können, heißt es weiter.(red)