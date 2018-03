Rutschiger Boden bereitet Probleme

Auf hochkarätige Konkurrenz aus Österreich und der Schweiz trafen Kunstradfahrerinnen des KRS Rebland aus Varnhalt jüngst in Sirnach in der Schweiz. Die amtierenden Weltmeisterinnen hatten zum Frühlings-Cup eingeladen. Gleichzeitig wurde die nächste Runde in der Europaliga ausgefahren. Hierbei konnten die Sportlerinnen aus dem Rebland ihren Vorsprung in der Teamcupwertung ausbauen. Ansonsten lief es aber nicht unbedingt nach Plan.

Die Verhältnisse in der Halle waren durch die starke Sonneneinstrahlung und den rutschigen Parkettboden nicht einfach. Auch konnten die Mädels krankheitsbedingt nicht ausreichend trainieren, so dass der Ausfall von Amelie Kilian schwer zu kompensieren war. Nele Strohmeier, Annika Fritz, Lucie Prokopy, Katharina Jörger, Kathi Häberle und Anne Strohmeier eröffneten den Wettkampf im Einradfahren: Unsauberkeiten und mangelnde Abstimmung führten zu hohen Abzügen und einem Sturz. Dennoch sicherte sich der KRS den Tagessieg. Strohmeier, Prokopy, Fritz und Jörger gingen im Vierer-Einrad und Vierer-Kunstrad an den Start. Auch hier liefen die Programme nicht fehlerfrei und so hatte das Quartett gegen die starken Mannschaften aus der Schweiz und dem Siegerteam aus Österreich das Nachsehen. In der Teamcupwertung konnte der KRS den Vorsprung jedoch weiter ausbauen. Im April und Mai geht es dann in die heiße Phase, unter anderem stehen die deutschen Meisterschaften an.(red)