Hält der Aufwärtstrend an?

Nach dem 4:2-Heimsieg gegen den SV Freistett war auf dem Mittelberg erstmal Durchatmen angesagt. Nach der langen Durststrecke und dem Sieglos-Start in 2018 fuhr der SV Bühlertal endlich wieder drei Punkte ein. "Die Leistung war eigentlich nicht viel anders als schon die Wochen zuvor", versichert Michael Santoro - bis auf eine Tatsache: "Wir haben dieses Mal einfach die Tore gemacht", erklärt der SVB-Coach. Heute gilt es jedoch, gleich wieder ordentlich Luft zu holen, schließlich steht in derdas Derby bei der Oberligareserve des SV Oberachern an. "Sie werden sicherlich mit allem auflaufen, was spielberechtigt ist", vermutet Santoro, "da wird beinahe eine Oberligamannschaft auf uns zukommen." Mit dem getankten Selbstvertrauen will der SVB jetzt aber nachlegen und den Anschluss an die Spitze nicht komplett verlieren.

Sein Gegenüber Stefan Geppert hingegen versichert, er werde sein Team trotz des wichtigen Derbys nicht groß verändern: "Wir sind bestrebt, den Kader in Zukunft über einen längeren Zeitraum beizubehalten", erklärt er. So will er einen noch besseren Rhythmus erzielen. Auch wenn von außen oft vom Aufstieg geredet wird, der Mann an der Linie bremst gerne die Euphorie: "Wir sind immer noch ein Aufsteiger und wollen in erster Linie die Punkte einfahren, die uns in der Liga halten." Zuletzt gelang dies nicht mehr wie noch vor der Winterpause. Aus den ersten vier Spielen gab es nur einen Sieg, zuletzt die 0:2-Niederlage bei Rot-Weiß Elchesheim. "Wir müssen jetzt nach vorne schauen und uns voll auf Bühlertal fokussieren", meint Geppert: "Sie kommen von der Verbandsliga und wollen dort wieder hin." Würden die Gäste ins Rollen kommen, sei es äußerst schwer, sie zu stoppen. Das gilt aber auch für sein Team. Stellt sich also die Frage: Wer rollt zuerst?

Das österliche Programm wird auf Bezirksebene heute mit fünf Spielen eröffnet. In der Bezirksliga empfängt (18 Uhr) Kuppenheim II den TC Fatihspor. Die Gastgeber haben nach zuvor zwei Niederlagen am Sonntag den ersten Sieg nach der Winterpause eingefahren (2:1 gegen Kappelrodeck) und zählen zu den heimstarken Teams der Liga. Fatihspor hingegen rangiert in der Auswärtstabelle auf dem letzten Platz und hat 2018 noch keinen einzigen Punkt verbucht. Eine Einteilung in Favorit und Außenseiter ist bei der Partie zwischen Lichtental und Lichtenau (19 Uhr) nicht angebracht - denn die Platzherren (Zwölfter/21 Punkte) befinden sich gegenüber ihren Gästen (Siebter/28) mit zwei Spielen im Rückstand.

Schlusslicht VfR Achern steht in der Kreisliga A Süd gegen Ottenhöfen II (13.) mit dem Rücken zur Wand. Auch die SG Lauf/Obersasbach (Zwölfter) muss im Kampf um den Klassenerhalt gegen Hügelsheim (Achter) dringend punkten. Für den FC Illingen (Dritter/32 Punkte) geht es in der Kreisliga B4 als Gast des FV Elchesheim II darum, den Kontakt zum FV Rauental (Zweiter/37) nicht abreißen zu lassen. (msc/fal)