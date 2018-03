In Villingen versumpft

FC 08 Villingen -

SV 08 Kuppenheim 6:1.

Der Gastgeber legte auf tiefem, vom stundenlangem Regen aufgeweichten Geläuf sofort forsch los und erwischte die Kuppenheimer auf dem falschen Fuß: Erst rettete Keeper Nikolai Gogol per Fußabwehr gegen Cristian Giles (4.). Drei Minuten später war er machtlos beim Villinger Führungstreffer. Eine scharfe, halbhohe Hereingabe von Tevik Ceylan drückte am zweiten Pfosten Giles freistehend zum 1:0 über die Linie. In der Folgezeit versuchte sich der Gast mit dem ein oder anderen Weitschuss - ohne Gefahr für Christian Mendes im 08-Kasten. Die Gastgeber agierten spielerisch, läuferisch und taktisch überlegen - und kamen in der 29. Minute durch Haibt zum 2:0. Gästespieler Andreas Weisgerber sorgte mit einem gefährlichen Weitschuss für ein Lebenszeichen (37.). Kurze Zeit später sorgte Giles mit dem dritten Villinger Treffer (40.) für die frühe Vorentscheidung. Doch Villingen ließ nach dem Seitenwechsel nicht locker und erhöhte wiederum durch Giles auf 4:0 (48.). Kurz darauf traf Plavci gar zum 5:0 (50.) für den Oberligisten. Kuppenheim gab sich nun auf, Villingen spielte Katz und Maus mit dem Gegner. Einwechselspieler Danilo Cristilli machte mit dem 6:0 das halbe Dutzend voll. Den Ehrentreffer erzielte der SV 08 kurz vor Schluss per Strafstoß durch Yannis Otto. "Wir waren durch das frühe Tor im Prinzip chancenlos. Das Spiel war zur Pause schon entschieden. Villingen war uns in allen Belangen überlegen und so kam die hohe Niederlage zustande", analysierte Frieböse die vorherigen 90 Minuten. Tore: 1:0 Giles (4.), 2:0 Haibt (29.), 3:0 Giles (40.), 4:0 Giles (48.), 5:0 Plavci (50.), 6:0 Cristilli (66.), 6:1 Otto (87.).

FC Denzlingen -

SV Linx n.V. 2:5.

Der favorisierte SV Linx erwischte den besseren Start, machte sofort Druck. Denzlingen hingegen wirkte zu Beginn verängstigt, bekam überhaupt keinen Zugriff auf die Begegnung und musste den Gästen das Feld überlassen. Bereits nach 23 Minuten stand es nach einem Doppelpack von Adrian Vollmer 2:0 für die Gäste. Nach einem Pfostenschuss von Vollmer konnte sich Denzlingen in die Partie zurückkämpfen und verkürzte durch Rino Saggiomo auf 1:2 (41.). Ein Weckruf für die Denzlinger, die nun wie verwandelt aus der Kabine kamen. Der Ausgleich durch Erdogan Aldemir war die logische Folge (55.). Weitere Torchancen sollten in der zweiten Hälfte allerdings Mangelware sein. Die Entscheidung musste also in der Verlängerung herbeigeführt werden: Und da erwischten erneut die Gäste den besseren Start. Der Denzlinger Simon Schweiger krachte mit Vollmer zusammen - Schiedsrichter Tobias Doering entschied auf Elfmeter. Eine Gelegenheit, die sich Marc Rubio nicht nehmen ließ (93.). Denzlingen stand nun unter Druck, musste angreifen und eröffnete den Gästen Räume, die letztlich Rubio mit dem 4:2 und 5:2 ausnutzte. Tore: 0:1, 0:2 A. Vollmer (12., 23.), 1:2 Saggiomo (41.), 2:2 Aldemir (55.), 2:3, 2:4, 2:5 Rubio (93./FE, 109., 120.).(roho/red)