Mit kühlem Kopf und heißem Ofen zum Titel

Wenn Kevin Gallas an die schwedische Kleinstadt Lidköping denkt, huscht kurz ein kleines Grinsen über das Gesicht des 21-jährigen Baden-Badeners. Dies liegt keineswegs an der verwunschenen Altstadt des Ortes, den allseits bekannten blonden Schönheiten des Landes oder an den imposanten Elchen, die durch die Untiefen der skandinavischen Wälder ziehen. Vielmehr kann sich Gallas am heutigen Samstag in Lidköping einen seit Kindheitstagen gehegten Traum erfüllen - Weltmeister in der Super-Enduro-Juniorenklasse zu werden.

Mickrige vier Pünktchen fehlen dem WM-Führenden noch, um das große Ziel zu erreichen. 56 Zähler Vorsprung hat Gallas vor seinem schärfsten Konkurrenten, dem Polen Emil Juszczak. Ein weiterer Kontrahent, der Südafrikaner Kyle Flanagan, reist in Anbetracht der Dominanz des deutschen Motorradfahrers wohl erst gar nicht nach Skandinavien. Bei noch ausstehenden 60 Punkten, die es für die drei Läufe insgesamt gibt, kann der Weltmeister-Sekt schon mal kalt gestellt werden. Schließlich müsste Verfolger Juszczak alle drei Rennen gewinnen und Gallas jeweils nicht ins Ziel kommen. "Natürlich ist der ganz große Druck nicht mehr da. Ich muss einfach meine Nerven im Griff haben, dann kann fast nichts mehr schief gehen. Sicherlich werde ich eher etwas auf Sicherheit fahren und nicht mehr unnötig ins Risiko gehen", sagt Gallas, der sich auch für den abschließenden fünften WM-Grand-Prix hohe Ziele steckt: "Trotzdem will ich in Lidköping den nächsten Hattrick holen und in allen drei Läufen ganz oben auf dem Podium stehen und den Zuschauern noch mal eine gute Show liefern."

Dass bis zu 15000 Zuschauer pro Grand Prix in die Hallen nach Polen, Spanien und Deutschland pilgern, liegt vor allem an dem packenden Modus der Super-Enduro-Weltmeisterschaft: Mann gegen Mann - beziehungsweise Maschine gegen Maschine - liefern sich die Fahrer untereinander packende Duelle. Ein Lauf dauert sechs Minuten plus eine finale Runde. 14 Fahrer starten zeitgleich auf den Track, der mit Sprüngen und weiteren Hindernissen - etwa Baumstämmen, Steinhaufen und überdimensional großen Reifen - übersät ist. Dadurch halten sich die Spitzengeschwindigkeiten, die die Fahrer erreichen, in Grenzen. "Maximal so 30 bis 40 Stundenkilometer", sagt Gallas.

Beim Super-Enduro sind hauptsächlich andere Fähigkeiten wichtig. "Sauberes, genaues fahren, mentale Stärke und eine gute Kondition", sagt der Kurstädter, der sofort nachschiebt: "Und natürlich gutes Durchsetzungsvermögen. Es herrscht auf dem Track mit 14 Fahrern Hochbetrieb. Jeder möchte seine Platzierung verteidigen oder weiter nach vorne kommen. Da wird dann schon mal mit den Händen gearbeitet oder einer weggedrückt." Daher müsse man bei den Rennen einen "kühlen Kopf" bewahren, findet Gallas. "In den sechs Minuten kann man schnell von hinten nach vorne fahren, aber nur wenn man nicht in Hektik verfällt", hat der 21-Jährige, der für das Motorsportteam Hill Climb aus Karlsruhe fährt, mittlerweile genug Rennerfahrung gesammelt, um zu wissen, worauf es ankommt. Auch seine Mutter Annette, die bei den WM-Läufen stets an seiner Seite ist, hat einen Reifeprozess bei ihrem Sohn festgestellt: "Kevins große Stärke in diesem Jahr ist seine mentale Abgeklärtheit. Während andere hektisch werden und dadurch Fehler machen, achtet er einfach auf sich und macht sein eigenes Ding."

Training mit einer lebenden Legende

Mit Erfolg. Dass ein Deutscher in dieser Sportart derart dominiert, ist ungewöhnlich. "Deutschland ist in diesem Sport immer noch ein Entwicklungsland, etwa gleichzusetzen mit den Färöer-Inseln im Fußball", verdeutlicht Gallas. So gebe es in Deutschland keine einzige Trainingsstrecke, wo er sich für die WM-Läufe vorbereiten könne. "Die Musik spielt woanders. Vor allem in Südeuropa und in den USA genießt der Sport ein hohes Ansehen." Um sich gezielt auf die WM-Rennen vorzubereiten, reist der Baden-Badener meist für mehrere Wochen nach Spanien, da es dort "fast an jeder Ecke" Trainingsmöglichkeiten gibt. Da Gallas sich mittlerweile einen Namen in der Motorradszene gemacht hat, düst er zu Trainingszwecken mit den besten der Besten über Stock und Stein. Bei dem Spanier Alfredo Gomez, mehrfacher Weltmeister in der Prestigeklasse, der höchsten Klasse, und eine lebende Legende in der Szene, übernachtete Gallas bereits und drehte einige Runden mit ihm. "Früher hatte ich Poster von ihm in meinem Kinderzimmer hängen, nun fahre ich bald Rennen gegen ihn", sagt der sympathische junge Mann und seine Augen beginnen zu funkeln. Mit den weltbesten Endurofahrern darf sich Gallas messen, wenn er Juniorenweltmeister werden sollte. Dann wird er hochgestuft. "Irgendwie ist es immer noch etwas surreal, wenn ich daran denke", sagt er.

Dass der Baden-Badener Benzin im Blut hat, wurde schnell deutlich. Mit vier Jahren ging er mit seinen Eltern zum offenen Tag des Motorclubs Baden-Baden. Der kleine Knirps war von den vorbeirauschenden Zweirädern derart beeindruckt, dass für ihn sofort klar war: "Das will ich auch machen." Es folgte eine erste, eigene kleine Maschine samt Montur, erste Trainingsläufe und schließlich Wettbewerbe im Trial. Bei dieser Disziplin werden von den Fahrern Geschicklichkeitsprüfung in schwerem Gelände, bei denen weder die Streckenbegrenzungen und Markierungen berührt werden dürfen, abverlangt. Bis 2013 betrieb Gallas die Disziplin überaus erfolgreich. Als Jugendlicher nahm er in der höchsten Klasse teil und räumte serienweise Titel ab - sogar der des deutschen Meisters. Danach legte er jedoch eine "schöpferische Pause" ein und stellte das Motorrad für zwei Jahre zur Seite. Erst als er sich zum 18. Geburtstag eine kleine Enduro gekauft hatte, war die Leidenschaft wieder vollends entflammt. Durch seine Arbeit bei dem Modelabel "Grenzgänger" lernte er dessen Geschäftsführer Stephan-Peter Jäckel kennen, der das Talent des damals 18-Jährigen erkannte und ihn förderte. Gleich beim ersten Rennen, dem Erzbergrodeo, eines der härtesten Rennen der Welt, bei dem von rund 1500 Teilnehmern nur eine Handvoll ins Ziel kommen, ließ Gallas mit einer guten Performance aufhorchen. Zwei Jahre später beendete er das 35 Kilometer lange Rennen gar in der erlaubten Zeit von vier Stunden und kam als 17. ins Ziel.

Der Rest ist (erfolgreiche) Geschichte. Bereits in der vergangenen Saison nahm er - ohne wirkliche Trainingsmöglichkeiten - an der Weltmeisterschaft teil und landete in der Gesamtabrechnung auf einem beachtlichen sechsten Platz. In Lidköping soll mit dem Weltmeistertitel nun die Krönung seiner bisherigen Enduro-Karriere folgen. Natürlich mit einem heißen Ofen unter dem Gesäß und einem kühlen Kopf.