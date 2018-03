Bisons mit Lust auf mehr Von Winfried Heck Die vergleichsweise knappe Niederlage in Friedrichshafen macht Lust auf mehr. Nachdem die Volleyball Bisons Bühl beim Bundesliga-Rekordmeister zwei Sätze lang absolut auf Augenhöhe agierten und sogar die Chance hatten, zumindest einen Satz zu gewinnen, soll im zweiten Spiel der Playoff-Phase heute (18 Uhr) nochmals eine Schippe drauf gelegt werden. "Wir haben nicht schlecht gespielt, aber wir haben einige kleine Fehler zu viel gemacht. Das wollen wir im Heimspiel besser machen", hat Bühls Trainer Ruben Wolochin schon kurz nach dem Spiel beim Favoriten in Friedrichshafen die Marschroute abgesteckt und hofft auf einen Satzgewinn. Gerne auch mehr. "Wir waren in allen drei Sätzen dicht dran", war Wolochin mit dem, was er da am Bodensee gesehen hatte, durchaus nicht unzufrieden. Vor allem der forsche Auftakt war bemerkenswert und machte Lust auf mehr. Erst nach einer energischen Ansprache ihres Trainers Vital Heynen während der ersten technischen Auszeit kamen die Seehasen besser ins Spiel. Von da an wartete Friedrichshafen geduldig, bis sich die Chance zum Punktgewinn ergab. Wer im Bühler Lager gehofft hatte, der Gegner würde es mit Rücksicht auf den Terminstress und die hohen Ambitionen in der Champions League etwas ruhiger angehen lassen, sah sich jedenfalls getäuscht. Heynen ließ keinen Zweifel daran, wie stark er die Bisons einschätzt und schickte einschließlich Libero genau jene sieben Spieler aufs Feld, die auch im Champions League-Rückspiel gegen Berlin alles klar gemacht hatten. Trotzdem tat sich Friedrichshafen schwer und erst individuelle Fehler der Bisons gegen Ende des ersten Satzes ebneten den Weg zum Sieg. "Das war heute ein bisschen schwieriger, als ich gedacht hätte", zeigte sich Heynen nach Spielende durchaus von der Leistung des Gegners angetan, schob aber postwendend nach, dass man für das zweite Spiel die entsprechenden Lehren ziehen werde. Wie dies aussehen soll, sollen die Zuschauer in der Bühler Großsporthalle heute zu sehen bekommen. Heynen fuchste es vor allem, dass Bühl während des Spiels deutlich mehr Punkte gemacht hatte als sein eigenes Team. "Aber dafür war auch unsere Fehlerquote höher", relativiert Wolochin die Statistik und sieht noch reichlich Luft nach oben. In der Annahme gab es ein paar Wackler zu viel, doch vor allem mit dem Aufschlag war er nicht zufrieden. Zwar muss man gegen den gut organisierten Annahmeriegel der Häfler immer hohes Risiko gehen, will man Erfolg haben, doch insbesondere Iurii Kruzhkov überzog dabei. "Ich hatte mehr erwartet und bin überzeugt, dass er es zu Hause besser machen wird", ist Wolochin voller Optimismus, dass dem Favoriten das Leben noch ein bisschen schwerer gemacht werden kann. "Wir waren noch immer nicht gut genug, doch es war schon besser als im Pokalfinale. Nun wollen wir den nächsten Schritt machen." Aufbauen kann Bühl auch insgesamt auf die Leistung der zu Ende gehenden Saison. Selbst wenn heute Saisonschluss sein sollte: Wolochin zieht schon jetzt ein positives Fazit. "Die Saison war wirklich gut und vor allem die jungen Spieler haben sich toll entwickelt." Dies sei eine gute Basis, auf der sich in der kommenden Spielzeit aufbauen lässt.

