Nicht plötzlich alles in Frage stellen

"Wir wissen", sagt Oliver Kreuzer, Sportdirektor des Karlsruher SC, vor dem heutigen Heimspiel (14 Uhr) gegen den SC Preußen Münster, "dass wir uns steigern müssen." Beim torlosen Unentschieden am vergangenen Samstag in Würzburg seien die Wildparkprofis einfach "nicht in die Spur gekommen". Deshalb jedoch jetzt alles in Frage zu stellen, "die allgemeine Marschroute, die Spielanlage? Nein!" Im Spiel nach vorne ein größeres Risiko eingehen? "Mit Doppelspitze und drei offensiven Mittelfeldspielern hintendran? Nein!" Der KSC werde auch heute, gegen die seit fünf Spielen ungeschlagenen Münsteraner primär auf Folgendes achten: "Defensiv gut zu stehen."

Mit dem torlosen Unentschieden bei den Rothosen hat der KSC gegenüber den Mannschaften auf Platz eins bis drei "zwei Punkte verloren", räumt Kreuzer ein. Von einem Pflichtsieg gegen Münster sprechen, möchte er trotzdem nicht. Zumindest nicht offiziell. Denn noch sei das heutige, siebtletzte Spiel dieser Saison, "kein Endspiel". Noch sei "alles oder nichts" kein Thema.

Die vermutlich 10000 KSC-Anhänger werden sich also erneut auf eine eher vorsichtige Spielweise ihrer Mannschaft gefasst machen müssen. Denn Trainer Alois Schwartz äußert Respekt vor den Gästen. "Das ist eine eingespielte, robuste Mannschaft. Münster ist im Umschaltspiel gefährlich und bei Standards." Rein statistisch hat es der KSC, aktuell die beste Mannschaft der Rückrunde (28 Punkte), mit der viertbesten Mannschaft (21) der zweiten Halbserie zu tun. "Münster ist gut drauf", warnt auch Kreuzer, "und wird bei uns befreit aufspielen."

Daraus, dass der SC Preußen wegen einer Gelb-Sperre auf seinen neunfachen und damit besten Torschützen sowie Kapitän Adriano Grimaldi und den erkrankten Tobias Rühle verzichten muss, sollte der KSC nicht die falschen Schlüsse ziehen. Denn die "Adlerträger" wollen die Karlsruher Erfolgsserie von 20 Spielen ohne Niederlage beenden. "Wir wollen dort einen Dreier landen", sagt jedenfalls Münsters Trainer Marco Antwerpen.

Ob Alois Schwartz heute personell aus dem Vollen schöpfen und seine Stamm-Startelf auf den Platz schicken kann, bleibt abzuwarten. Marcel Mehlem zog sich in Würzburg eine Hüftprellung zu und muss eventuell durch Kai Bülow ersetzt werden. Burak Camoglu erhielt am Dallenberg einen Schlag auf das Sprunggelenk. An seiner Stelle könnte Marc Lorenz dabei sein. (fal)