Ein heißer Tanz

Matthias Frieböse war an diesem lauen Spätsommertag vor gut sieben Monaten restlos bedient, während einige Meter weiter sein Pendant auf Mörscher Seite, Dietmar Blicker, in einer gelb-schwarzen Jubeltraube versank. "Derbysieger, Derbysieger", hallte es zudem aus selbiger. "Männerfußball", tat der Trainer des Fußball-Verbandsligisten SV 08 Kuppenheim damals finster dreinblickend kund, habe nur der Gegner aus Mörsch gespielt und verdient die drei Punkte aus dem Wörtel entführt.

Heute nun hat der SV 08 (Tabellen-13., 24 Punkte) die Gelegenheit, die Derby-Schmach auszuwetzen, und zugleich die Abstiegssorgen der Nordbadener (Tabellen-15., 21 Punkte) weiter zu vergrößern. Schließlich befinden sich beide Teams in dieser verflixt engen und ausgeglichenen Verbandsliga noch mitten im Überlebenskampf.

"Wir haben uns damals einfach den Schneid abkaufen lassen", blickt Frieböse auf das Hinspiel zurück. Gerade in einem Derby dürfe das schon gar nicht passieren. "Mörsch war damals aggressiver, wollte den Sieg einfach mehr. Ich werde meine Jungs sicherlich an das Hinspiel und unseren damaligen Auftritt erinnern", packt der Inhaber einer Fußball-Schule seine Schützlinge auch ein Stück weit an der Ehre.

Dabei hat die 08-Elf von damals, die sich mitten in einem Herbst-Blues (sechs Niederlagen am Stück) befand, mit der aktuellen Elf wenig gemein. Abgesehen von der 1:6-Pokalpackung am vergangenen Mittwoch gegen den in allen Belangen überlegenen Oberligisten FC Villingen präsentieren sich die Wörtelkicker momentan in äußerst stabiler Form. Gegen Spitzenreiter Linx wurde nur knapp ein Teilerfolg verpasst, am vergangenen Wochenende wurde der SV Stadelhofen mit 5:0 vom Platz gefegt. "Wir müssen den Mittwoch aus unseren Köpfen bekommen. Villingen war einfach eine andere Hausnummer. Pokal ist Pokal, und Liga ist Liga. Wenn wir an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen, können wir auch in Mörsch punkten. Ein Sieg wäre natürlich optimal", sagt Frieböse, der ein enges, ausgeglichenes erwartet. Schließlich kenne man sich aus dem Effeff.

Achtungserfolg in Rielasingen

Diese Meinung teilt auch sein Trainerkollege Blicker, der eine "insgesamt offene Begegnung" erwartet, bei der "die Tagesform und Kleinigkeiten" entscheiden werden. Unter der Woche kam Blicker von seinem Trainerlehrgang in Malente zurück, den Teilerfolg in Rielasingen erkämpfte der SVM unter der Leitung von Co-Trainerin Melanie Fink und Ronald Zaisser. "Vielleicht sollte ich heute nur für ein Bier in der Sandgrube vorbeischauen und die beiden das Training machen lassen", sagte der Sportwissenschaftler am Donnerstag mit einem leicht süffisanten Unterton. "Wir haben gegen Rielasingen mutig mitgespielt, offensiv agiert. Unser Umschaltspiel war ganz okay", erklärt Blicker, dem vor allem die Tatsache gefiel, dass sein Team trotz zweimaligen Rückstandes nicht aufgab: "Das gibt uns Selbstvertrauen für das Derby."

Selbstvertrauen, das die Mörscher bitter notwendig haben - schließlich stottert der SVM-Motor seit Rückrundenbeginn durchaus. Niederlage gegen Schlusslicht Hofstetten, chancenlos gegen Offenburg, der Abstiegsgipfel gegen Neustadt wegen Schnee abgesagt. Kein Wunder, dass Blicker die Favoritenrolle den Gästen zuschiebt: "Ich sehe uns eher als Außenseiter. Kuppenheim hatte zuletzt gute Ergebnisse vorzuweisen."

Zumal sein Doppelpacker vom Hinspiel, SVM-Stürmer Christof Leiss, unter der Woche mit einer Erkältung im Bett lag und auszufallen droht. Zudem vermisst Blicker schmerzlich die Langzeitverletzten Fabian Celentano und Nikolai Heck. Sorgen, die Kollege Frieböse nicht hat: "Ich kann personell fast aus dem Vollen schöpfen." Es ist also alles angerichtet für einen heißen Tanz - Männerfußball inklusive.