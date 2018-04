Magerkost statt Festtagsbraten

Fußball-Derbys elektrisieren zumeist. Sie bieten reihenweise packende, hart geführte Zweikämpfe, tolle Tore, den einen oder anderen Geniestreich sowie unvergessene Aufholjagden, bei denen neue Helden geboren werden. Doch von all dem war am Ostersamstag im Verbandsliga-Derby zwischen dem 1. SV Mörsch und dem SV 08 Kuppenheim nichts zu sehen. Stattdessen dominierten in der Sandgrube Verunsicherung, Zögerlichkeit und Ungenauigkeit - mit dem passenden Endergebnis: 0:0. Eben eher biedere Magerkost statt leckerem Festtagsbraten.

Dabei war eigentlich alles angerichtet für ein großes Fußballfest. Allein die Tabellensituation - beide Teams mitten im Abstiegskampf und nur drei Punkte voneinander entfernt - hätte für ordentlich Zündstoff und Betrieb auf dem Rasen sorgen müssen - doch es kam anders. "Es war heute ein richtiger Abnutzungskampf. Wir waren technisch nicht sauber genug, zu zögerlich und einfach nicht gut genug, um heute zu gewinnen", sagte SVM-Trainer Dietmar Blicker. Sein Kuppenheimer Kollege Matthias Frieböse stimmte mit ein: "Es war ein Spiel mit vielen Abspielfehlern. Wir sind schwer ins Spiel gekommen. In der zweiten Hälfte entwickelte sich dann ein Abnutzungskampf, den beide Mannschaften unter keinen Umständen verlieren wollten."

Dem SV 08 steckte das Pokalspiel vom Mittwoch noch in den Knochen, nur schwer fand die Frieböse-Elf ins Spiel. Doch der SVM wusste mit dem Mehr an Ballbesitz kaum etwas anzufangen. Zumeist spielten die Innenverteidiger Leon Preine und Markus Baumann reihenweise lange Diagonalbälle, die von der Kuppenheimer Abwehrreihe um den routinierten Faruk Karadogan problemlos abgefangen wurden. Die 08-Spieler schlossen sich dem Muster an und prügelten das Spielgerät postwendend wieder in die gegnerische Hälfte zurück. Ballstafetten über drei, vier Stationen scheiterten an der Passgenauigkeit, Tempodribblings endeten zumeist beim ersten Gegenspieler, die Bewegung ohne Ball war kaum vorhanden. "Wenn wir mal in die gefährliche Zone kamen, war das letzte Abspiel entweder zu ungenau, zu schwach oder halbhoch", haderte Blicker.

So köpfte Maximilian Schmitt nach einer Ecke weit über das 08-Gehäuse (15.), Philipp Würz zielte aus zwölf Metern zu ungenau (36.). Auf der Gegenseite verpuffte ein Freistoß von Yannis Otto (24.), Andreas Weisgerber zielte drei Minuten später allein vor SVM-Keeper Dominik Maier knapp vorbei. Wenig später hatte Weisgerber dann einen kleinen Anfall von Kreativität, ließ drei Mörscher wie Slalomstangen stehen, sein Abschluss aus spitzem Winkel war jedoch eine leichte Beute für Maier. Kurz vor der Halbzeit hätte Lucas Grünbacher dann doch noch für die Gästeführung sorgen können: Allein Richtung Maier unterwegs, wählte er aber die denkbar schlechteste Variante. Statt eines Abschlusses aus aussichtsreicher Position, passte der 08-Stürmer in die Mitte und fand - na klar - einen Mörscher Verteidiger.

Im zweiten Abschnitt ging dann der von beiden Trainern titulierte "Abnutzungskampf" munter weiter. Während Kuppenheim den besseren Start erwischte, sich aber meist nur Halbchancen erspielte, in Person von Sami Saddedine (56.) und Dejan Djuric (79.), hatte der SVM in den abschließenden 20 Minuten, bedingt durch die nachlassenden Kräfte der Gäste, leichte Vorteile. Doch auch den Aktionen der Mörscher fehlte die letzte Überzeugung. So waren die Torchancen in der zweiten Hälfte letztlich so gut versteckt, wie die Ostereiersuche tagsdrauf.

1. SV Mörsch: Maier - Kantz, Baumann, Preine, Schwarz (78. Pflugfelder) - Würz, Schmitt, Beckmann (46. Weßbecher), Herbote - Kyei, Kerling.

SV 08 Kuppenheim: Gogol - Otto (89. Radke), Stanic, Karadogan, Tasli - Peter, Karamehmedovic - Götz, Saddedine (74. Klein), Weisgerber (62. Djuric) - Grünbacher (85. Eren).

Schiedsrichter: Jörg Bohrer (Ehrenkirchen) - Zuschauer: 250 - Tore: Fehlanzeige - Beste Spieler: - .