Ganz nahe an den Futtertrögen

Da der SV Wehen Wiesbaden in seinem Heimspiel gegen Würzburg leer ausging (0:2), konnte der KSC (61 Punkte) den am Wochenende zuvor verlorenen Boden gegenüber dem Tabellendritten (62) wiedergutmachen. "Wir haben ein sehr gutes Spiel abgeliefert", fasste Alois Schwartz den siebten Heimsieg hintereinander zusammen, "und nur wenig zugelassen." Folglich blieb seine Mannschaft, die ihre Grundordnung von 4-4-1-1 auf 4-1-4-1 ungestellt hatte und mit Kapitän Kai Bülow anstelle des verletzten Marcel Mehlem im defensiven Mittelfeld auflief, in den bisher 26 Spielen unter seiner Regie zum 18. Mal ohne Gegentor. Zur Belohnung bekamen die Wildparkprofis zwei Tage frei. Gästetrainer Marco Antwerpen hingegen wirkte etwas zerknirscht, denn er fand: "Abgesehen von den drei Toren waren wir, überlegen wäre vielleicht übertrieben, aber in vielen Bereichen besser als Karlsruhe."

Als "ereignisarm" muss man die ersten 45 Minuten zwischen den beiden Gründungsmitgliedern der Bundesliga bezeichnen. Die Partie verlief zunächst ausgeglichen und spielte sich vorwiegend zwischen den Strafräumen ab. Das 1:0 für die Gastgeber fiel deshalb "aus dem Nichts", wie Antwerpen nach dem Spiel sagte. Florent Muslija inszenierte eine KSC-Kombination, die eigentlich schon vertändelt war. Der Ball aber landete wieder vor den Füßen von Muslija, der direkt abzog - und Jeron Al-Hazaimeh bugsierte die Kugel ins eigene Netz (31.). Kurz darauf hätte der Unglücksrabe sein Missgeschick beinahe wiedergutmachen können, brachte aber nach einer Flanke von rechts nicht genügend Druck hinter seinen Kopfball, den KSC-Keeper Benjamin Uphoff mühelos herunterpflückte (38.). Zwei Schusschancen von Anton Fink (42., 45.+2) rundeten die erste Halbzeit ab. Beide stellten Preußen-Torwart Maximilian Schulze Niehues vor keine Probleme.

Auch die erste gute Chance nach dem Seitenwechsel hatte der KSC, doch Fabian Schleusener köpfte eine Flanke von rechts am Gehäuse vorbei (51.). Auf der Gegenseite machte es Braun nur wenig besser (53.). Der erste Eckball in Hälfte zwei brachte dann die Vorentscheidung. Schleusener erzielte nach einer Ecke von Wanitzek per Kopf seinen 16. Saisontreffer (61.). Bei den Gästen war jetzt offensichtlich die Luft raus, der KSC in der Folgezeit jedenfalls die überlegene Mannschaft. Und wieder nach einer Ecke stocherte Jonas Föhrenbach den Ball zum dritten Mal ins Netz (78.).

KSC: Uphoff - Bader, Gordon, Pisot, Föhrenbach - Bülow - Thiede, Wanitzek (85. Lorenz), Schleusener (81. Pourié), Muslija - Fink (89. Stroh-Engel).

Münster: Schulze Niehues - Schweers, Kittner, Scherder - Menig, Rizzi, Braun, Al-Hazamaimeh (76. Heinrich) - Cueto (62. L. Stoll), Kobylanski - Warschewski (62. Hoffmann).

Schiedsrichter: Pfeifer (Rodgau) - Zuschauer: 13057 - Tore: 1:0 Muslija (31.), 2:0 Schleusener (61.), 3:0 Föhrenbach (78.) - Gelbe Karten: - / Menig, Kittner - Beste Spieler: Wanitzek - Braun.(fal)