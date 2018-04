Abschied mit Tränen

Bühl



Vorrundenfinale für Bisons Bühl Bühl (red) - Es ist der letzte Vorrundenspieltag in der Volleyball-Bundesliga. Wichtiger als die wohl nicht überwindbare Aufgabe am Samstag bei Meister Berlin ist für die Bisons aus Bühl (Foto: toto) am nächsten Mittwoch aber der Playoff-Start: Wahrscheinlich gegen Friedrichshafen. » Weitersagen (red) - Es ist der letzte Vorrundenspieltag in der Volleyball-Bundesliga. Wichtiger als die wohl nicht überwindbare Aufgabe am Samstag bei Meister Berlin ist für die Bisons aus Bühl (Foto: toto) am nächsten Mittwoch aber der Playoff-Start: Wahrscheinlich gegen Friedrichshafen. » - Mehr