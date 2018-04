13-Jähriger stiehlt Carlsen die Show

(rap) - Vier Punkte fehlen Kevin Gallas zum ganz großen Triumph noch - dem Weltmeistertitel in der Super-Enduro-Juniorenklasse. Am Samstag möchte der 21-jährige Baden-Badener im schwedischen Lidköping di Konkurrenz in die Schranken weisen (Foto: Mihai Birca). » - Mehr

(red) - Daheim gegen Radolfzell vom Pech verfolgt, in Linx vom Winde verweht - jetzt im Wörtel den SV Stadelhofen mit 5:0 vom Platz gefegt: Frühlingserwachen beim SV 08 Kuppenheim. Winterzugang Andreas Weisgerber ließ die Kuppenheimer aufblühen (Foto: fuv).

(rap) - In einem von heftigen Windböen und schmierigem Rasen geprägten Fußball-Verbandsligaspiel musste sich der SV 08 Kuppenheim im Derby gegen den Spitzenreiter SV Linx mit 1:2 geschlagen geben. Damit bleibt der SV 08 weiterhin auf einem Abstiegsplatz (Foto: toto).