Nur Laura Busch überzeugt im Reißen

Im letzten Saisonwettkampf musste sich die ersatzgeschwächte Hebergemeinschaft Rastatt dem TV Feldrennach geschlagen geben. Ohne Marina Kastner sowie die verletzten Tim Stößer und Marius Fitterer verlor Rastatt mit 276,0:330,5 und beendet Runde damit auf dem zweiten Tabellenplatz.

Bereits gegen Ende des ersten Durchgangs zeichnete sich ab, dass die Gäste nicht zu schlagen sein werden. In Bestbesetzung präsentierte sich Feldrennach in glänzender Form: Zum ersten Mal in dieser Saison knackte der TVF die 100-Punkte-Marke im Reißen. Auf Rastatter Seite vermisste man die Konzentration im ersten Durchgang, ganze neun Fehlversuche leistete sich der Gastgeber. Lediglich Laura Busch wusste mit drei gültigen Versuchen sowie einer neuen Bestleistung von 60 Kilogramm zu überzeugen. Mit 103,0:73,0 Kilopunkten ging der erste Gesamtpunkt an die Gäste.

Im zweiten Durchgang, dem Stoßen, zeigte sich die HG disziplinierter, so dass nur drei Fehlversuche in den Büchern standen. Nach einer längeren Verletzungspause feierte Susanne Hildebrand jüngst ihr Comeback bei den Bezirksmeisterschaften. Seitdem konnte sie ihre Leistung im Stoßen noch einmal steigern, gegen den TVF gelangen ihr 74 Kilo. Wigbert Bastian konnte seine starke Form der vergangenen Wettkämpfe bestätigen, er brachte 95 Kilo zur Hochstrecke. Erneut fehlerlos blieb Busch. Sie erzielte drei gültige Versuche und mit 73 Kilo eine neue Bestleistung. Zudem trug sie mit hervorragenden 78 Relativpunkten die meisten Zähler zur Mannschaftsleistung bei. Im zweiten Block konnten Waldemar Risch 92 Kilo, Johannes Heidt 105 Kilo und Rico Bauer 125 Kilo stoßen. Die zahlreichen Zuschauer bekamen im Stoßen ebenfalls einen etwas stärkeren Gast zu sehen: Feldrennach holte sich auch den zweiten Punkt (227,5:203,0) und siegte am Ende verdient. (red)