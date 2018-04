"Es fühlt sich noch surreal an" Er hat es gepackt: Kevin Gallas ist am vergangenen Samstag im schwedischen Lidköping Weltmeister in der Super-Enduro-Juniorenklasse geworden - und zwar äußerst überlegen. Auch beim letzten WM-Lauf gelang dem 21-jährigen Baden-Badener ein Hattrick - er gewann alle drei Läufe. Insgesamt entschied Gallas zwölf von 15 WM-Läufen für sich. BT-Sportredakteur Christian Rapp hat bei dem Motorradfahrer nachgefragt, wie sich der WM-Titel anfühlt, wie die anschließende Party war BT: Herr Gallas, wie fühlt es sich an, Juniorenweltmeister zu sein? Kevin Gallas: Obwohl ich mich darauf einstellen konnte, fühlt es sich noch etwas surreal an. Wahrscheinlich wird es noch ein paar Tage dauern, bis ich es wirklich realisiert habe. Aber es ist jetzt schon ein tolles Gefühl, sehr speziell. BT: Wie wurde denn der WM-Titel gefeiert? Gallas: Mein Sponsor hat eine Afterparty in einem Club organisiert, mit meiner Familie, Freunden und den restlichen Fahrern. Natürlich wurde ordentlich gefeiert. BT: Wie lang haben Sie denn die Nacht zum Tag gemacht? Gallas: Leider nur bis 2 Uhr. Dann gingen die Lichter an und die Musik aus. Das ist wohl in Schweden so üblich. Aber bis dahin haben wir Vollgas gegeben (lacht). BT: Und jetzt ist erstmal Urlaub angesagt? Gallas: Eigentlich wollte ich die Maschine für mindestens eine Woche zur Seite stellen, aber das Wetter am Dienstag war einfach zu verlockend. Also hab ich eine lockere Runde gedreht. Aber zumindest der Ernährungsplan ruht für die nächsten Tage. BT: Wie sieht die weitere Planung aus? Gallas: Die Hallensaison ist jetzt fertig. Jetzt geht es nahtlos weiter mit der Outdoorsaison. Anfang Mai bin ich bei einem Rennen in Portugal dabei. Ende Mai wartet dann das Erzbergrodeo in Österreich, bei dem ich dieses Jahr unter die Top Fünf kommen möchte.

