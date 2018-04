Yanagida ist kaum zu halten

"Wenn wir im Sommer mit der Vorbereitung für die nächste Saison beginnen, werden wir auf einem höheren Niveau starten." Bühls Trainer Ruben Wolochin zieht am Ende der abgelaufenen Saison in der Volleyball-Bundesliga ein positives Fazit. Auch für Geschäftsführer Manohar Faupel hat sich das Risiko, verstärkt auf junge Spieler zu setzen, gelohnt. "Vor der Saison gab es nicht wenige Stimmen, die uns einen Abstiegskampf prophezeiten." Dass es am Ende "nur" Rang acht in der Abschlusstabelle wurde, sei in der sehr ausgeglichen besetzten Liga verkraftbar, vor allem wenn man den neuerlichen Einzug ins Pokalfinale mit einbezieht.

"Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Mannschaft, mit der wir in die Saison starteten, sehr jung und sehr unerfahren war." Die Entwicklung konnte sich dann aber sehen lassen. Das Saisonziel, einen Playoff-Platz zu erreichen, wurde problemlos erfüllt, Anfang Dezember lag das Team um den japanischen Superstar Masahiro Yanagida sogar auf Rang vier in der Tabelle. Damals wurden womöglich Erwartungen geweckt, die am Ende nicht ganz gehalten werden konnten. Woran wohl der Erfolg im Pokal nicht unschuldig war.

Die Spiele gegen Lüneburg und Herrsching in der Woche nach dem Pokalfinale hätten unter anderen Voraussetzungen durchaus gewonnen werden können. So aber war die Vorbereitung entschieden zu kurz, der Kräfteverschleiß nicht zu kompensieren. "Das Pokalfinale hat uns links überholt", räumt Faupel ein, verweist aber auf die positiven Nebeneffekte. Die Begeisterung, die der neuerliche Einzug ins Finale ausgelöst hatte, dürfte sich auch langfristig positiv auswirken. Die Stimmung in der Großsporthalle sei jedenfalls spürbar besser als im Vorjahr gewesen.

Inzwischen geht der Blick nach vorne, das Gesicht der künftigen Mannschaft bekommt langsam Konturen. Mit Zuspieler Mario Schmidgall, Anton Qafarena auf der Diagonalen, Mittelblocker Yannick Goralik, Außenangreifer Corbin Balster und Libero Tomas Ruiz bleiben mindestens fünf Spieler des aktuellen Kaders an Bord. Definitiv verabschieden wird sich bisher nur Zuspieler Sascha Dmytriiev, der aufgrund vieler Verletzungen aber kaum eine Rolle spielte. Kaum zu halten sein dürfte Yanagida, der unter Angeboten aus europäischen Top-Ligen auswählen kann. "Dass er ein Jahr bei uns gespielt hat, war ein Glücksfall, an ein weiteres Jahr wagen wir kaum zu glauben", sagt Faupel, doch immerhin hat Bühl den Vertrag mit dem Japaner per Option um ein Jahr verlängert, bei einem Wechsel würde zumindest eine Ablöse fällig. Diagonalspieler Iurii Kruzhkov will zwar bleiben, doch da er im Sommer heiraten und dann seine Frau nach Bühl holen will, befürchtet Faupel hohe Hürden. Allein schon eine geeignete Wohnung in Bühl zu finden, sei sehr schwer, ob es mit einer Aufenthaltserlaubnis für die Frau klappen würde, stehe ganz in den Sternen.

In den Sternen steht auch, ob Mittelblocker David Pettersson noch ein Jahr dranhängt oder zurück nach Schweden geht, um zu studieren. Unklar ist auch, wie es mit Tim Stöhr und Felix Orthmann weitergeht. Beide waren mit ihren Spielanteilen nicht zufrieden, aufgedrängt im Training haben sie sich laut Wolochin aber auch nicht. Der Coach würde zwar ein weiteres Jahr mit beiden arbeiten, doch ob der finanzielle Aufwand gerechtfertigt wäre, muss das Management entscheiden. Bei Chris Zuidberg trennen sich wohl die Wege, der Luxemburger ist für die Mitte schlicht zu klein. Zu den Sorgenkindern gehört auch Magloire Mayaula, der zwar eine gute Saison spielte, aber auch verletzungsanfällig ist. Wie es mit ihm weitergeht, soll sich bis zum 22. April entscheiden, wenn die aktuelle Bühler Mannschaft beim Abschiedsspiel für David Molnar wohl letztmals gemeinsam auflaufen wird.