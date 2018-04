TTF vor letztem Saison-Heimspiel

Die TTF gewannen in der Vorrunde mit 9:4 und werden auch zu Hause als Sieger erwartet. Trotz der Schwächung durch den Wechsel von Patryk Matuszewski nach der Vorrunde lieferten die TTF, die in der Rückrunde mehrfach ersatzgeschwächt antreten mussten, dennoch voll ab und können mit 24:10 Punkten voller Stolz nach vorne schauen. Steht der vierte Rang auch nach Abschluss der Saison, darf dies als toller Erfolg gewertet werden.

Die Meisterschaft in der Frauen-Verbandsliga hat der TV Weisenbach bereits in der Tasche. Mit der Bilanz von 30:4 Punkten wurde die Konkurrenz, der Tabellenzweite folgt mit 25:11 Zählern, sicher beherrscht. In der Auswärtspartie beim SV Nollingen will man mit einem weiteren Erfolg den Vorsprung ausbauen. Nollingen bestreitet einen Doppelspieltag und trifft in seinem ersten Match am Samstag auf den TTC Iffezheim. In der Hinrunde gelang Nollingen ein knapper 8:6-Auswärtssieg. Die Gäste müssen auf der Hut sein, bei einer Niederlage könnte es für das Team aus dem Renndorf nochmals recht eng werden.

In der Landesliga der Männer sind alle Entscheidungen gefallen. Die Spvgg Ottenau II wurde vorzeitig Meister. Im vorletzten Heimspiel bestreitet die Ottenauer "Zweite" das Murgtalderby gegen den Absteiger TB Gaggenau. Sein letztes Landesligaspiel bestreitet der TTC Rauental.

Nach wie vor verläuft der Kampf um die Meisterschaft in der Männer-Bezirksliga recht spannend. Der Tabellenerste TTC Iffezheim führt mit 33:5 Punkten die Liga vor dem TV Weisenbach (31:5) an und liegt im Spielverhältnis um vier Spiele besser im Rennen. Im Heimspiel gegen den Rastatter TTC soll diese Bilanz mit einem hohen Heimsieg ausgebaut werden. Die zweite Mannschaft des TTC Iffezheim kann im Heimspiel gegen den TV Weisenbach das sogenannte Zünglein an der Waage sein. Mit einem Remis könnte das Iffezheimer Reserveteam die erste Mannschaft, ein Sieg über den RTTC vorausgesetzt, zum Meister küren. Die Murgtäler wollen die Partie in Iffezheim für sich entscheiden, um dann im Saisonfinale in einer Woche mit einem hohen Heimsieg gegen den TTV Kappelrodeck den Titel nach Weisenbach holen.

Die Spvgg Ottenau III (28:6) muss auf einen Ausrutscher der beiden führenden Mannschaften hoffen, um nochmals ein Wörtchen bei der Titelvergabe mitsprechen zu können. Im Heimspiel gegen Schlusslicht TV Lichtental stehen die Zeichen auf Sieg. Mit dem zweiten Spiel gegen den TTV Bühlertal endet dann am Sonntag die Lichtentaler Bezirksligazugehörigkeit. Bad Rotenfels ist in der Rückrunde auf den drittletzten Rang abgerutscht. Ein einziger Punktgewinn glückte in der zweiten Halbserie. Mit einem Heimsieg gegen den TTV Kappelrodeck könnte Rotenfels am Gegner vorbeiziehen und auch die TTF Rastatt II hinter sich lassen.

Mit einem Heimerfolg über den SV Weitenung will sich der TB Sinzheim heute Abend die alleinige Tabellenführung in der Bezirksklasse der Männer sichern. Der TV Gernsbach kann am Samstag mit einem Auswärtssieg im Derby bei der Spvgg Ottenau IV gleichziehen. Im Kampf um Position drei stehen sich der SV Weitenung (20:10) und der TV Neuweier (23:9) gegenüber. Aufsteiger TTV Au liegt mit 13 Punkten im Mittelfeld. Gelingt gegen den TTV Bühlertal II nochmals ein doppelter Punktgewinn, könnte der fünfte Tabellenplatz gefestigt werden. Besiegelt die TTG Bischweier mit einem Heimsieg den Abstieg seines Konkurrenten TuS Sasbachried? (ti)