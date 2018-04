Pufferzone vergrößern

Lange wollte sich Matthias Frieböse mit der fußballerischen Magerkost vom vergangenen Samstag im Verbandsliga-Derby gegen den 1. SV Mörsch nicht aufhalten. "Die Jungs wissen, dass es kein gutes Spiel war. Mit etwas mehr Qualität wäre vielleicht auch ein Sieg drin gewesen, aber wir haben unser Ziel erreicht und den Abstand gewahrt", blickt der 08-Trainer auf die maue Nullnummer zurück. Vielmehr richtet sich sein Blick bereits auf den kommenden Gegner, den Tabellenvorletzten FC Neustadt. Schließlich könnten die Wörtelkicker mit einem Heimsieg gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Ein Kuppenheimer Dreier - und der FCN (Tabellen-17. mit zwölf Punkten) wäre vor dem Abstieg in die Landesliga wohl nicht mehr zu retten. Zugleich würden die 08er (Rang-13. mit 25 Punkten) mit drei weiteren Zählern die Pufferzone auf die unbeliebten Plätze in der Verbandsliga vergrößern, da sich die direkten Konkurrenten Singen und Mörsch am Wochenende gegenseitig Punkte wegnehmen werden.

"Für Neustadt ist es wohl die letzte Chance, dementsprechend werden sie voll motiviert sein und uns das Leben ziemlich schwer machen. Den FCN darf man nicht am derzeitigen Platz messen. Sie hatten nicht gerade viel Glück in der bisherigen Saison", sieht Frieböse keine leichte Aufgabe auf sein Team zukommen, der sich mit Schrecken an das Hinspiel erinnert: "Das 0:4 tut immer noch weh. Wir haben am Wochenende im Wörtel etwas gutzumachen."

Damals sorgte vor allem Sam Samma (elf Saisontreffer) für Angst und Schrecken in der Kuppenheimer Defensive. Der FCN-Alleinunterhalter schoss mit seinen drei Toren den SV 08 quasi im Alleingang ab. "Sam Samma ist ein herausragender Stürmer. Wenn wir ihn in den Griff bekommen, ist es schon mehr als die halbe Miete. Wir werden uns auf ihn einstellen, aber nicht vor Ehrfurcht erstarren", so Frieböse.

Dies dürfte vor allem für die Abwehr der Wörtelkicker rund um Kapitän Faruk Karadogan gelten, die sich seit Wochen als äußerst sattelfest präsentiert. Kein Gegentor im Derby, zu null daheim gegen Stadelhofen, selbst gegen Spitzenreiter Linx war Kuppenheim nur durch den ruhenden Ball zu bezwingen. "Die Defensive steht zurzeit richtig gut", findet Frieböse. Vorne sollen Lucas Grünbacher, der wieselflinke Simon Götz und Ideengeber Andreas Weisgerber dafür sorgen, die Pufferzone zu vergrößern und damit den Druck auf die Konkurrenz zu erhöhen, wenngleich hinter dem Einsatz des Winterneuzugangs noch ein Fragezeichen steht.