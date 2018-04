Endspurt in Richtung dritte Liga

Ralf Ludwig ist voll fokussiert: "Jetzt zählt's!", sagt der Trainer des TVS Baden-Baden kurz und prägnant. Fünf Spiele stehen in der Handball-Oberliga noch aus, und als Tabellenführer mit drei Punkten Vorsprung auf die zweitplatzierte SG Pforzheim/Eutingen sowie deren vier auf den TV Willstätt und die SG Herrenberg auf den Plätzen drei und vier ist die Ausgangsituation der Grün-Weißen aus Sandweier die mit Abstand beste.

Über Ostern hat der TVS nochmals Kräfte gesammelt, Ludwig gab seinen Jungs über die Feiertage frei. Im Training am Dienstagabend hat der Coach seine Mannschaft dann auf die kommenden Wochen eingeschworen: "Jetzt geht es in den Endspurt. Die kommenden drei Spiele sind entscheidend", glaubt Ludwig. Am nächsten Wochenende steht in Söflingen das vorletzte Auswärtsspiel an, eine Woche später kommt der bisher hartnäckigste Verfolger Pforzheim in die Rheintalhalle. Doch zunächst wartet morgen Abend vor heimischer Kulisse ein schwerer Gegner: "Wir sind voll fokussiert auf Weilstetten", versichert Ludwig vor dem Duell gegen den Tabellensechsten.

"Die können ganz befreit aufspielen", erklärt der TVS-Coach, "das macht sie so gefährlich." In der Tat haben sich die Gäste aus dem Zollernalbkreis bereits frühzeitig aller Abstiegssorgen entledigt, auch nach oben ist realistischerweise nicht mehr wirklich viel drin. Doch nicht nur deshalb ist Vorsicht geboten. Hinspiel reichte es beim TVW nämlich nur zu einem Punktgewinn. "Die verfügen über eine sehr schwer zu spielende 3-2-1-Abwehr", erinnert sich Ludwig, "das hat uns vor große Probleme gestellt." Bange machen gilt aber nicht, dafür ist das Selbstvertrauen der Hausherren mittlerweile viel zu groß: "Wir nehmen die Favoritenrolle an. Wenn wir uns auf unsere Stärken besinnen, werden wir das Spiel gewinnen", ist sich der TVS-Trainer sicher.

Und auch gegen die Weilstettener Abwehrformation hat er sich ein Konzept zurechtgelegt: Mit noch schnelleren Ballpassagen will der TVS Räume schaffen, in die vor allem die Akteure auf den Halbpositionen dann stoßen sollen. Insofern wird viel auf Markus Koch auf der linken sowie Jonas Schuster auf der rechten Seite ankommen. Dass mit Kapitän Franz Henke und Niklas Jolibois zwei mehr als adäquate Alternativen parat stehen, dürfte den Gegner "vor zusätzliche Probleme stellen", hofft Ludwig. Und dann ist da ja immer noch Christian Fritz. Der Linkshänder hat zuletzt in Neckarsulm die Marke von 200 Saisontoren geknackt ist mit aktuell 202 Treffern der Überflieger der Oberliga - doch dabei soll es bei weitem nicht bleiben.