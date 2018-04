Kein Endspiel in Magdeburg

Der Sportdirektor hat sich sein Statement schon vorab zurecht gelegt, in weiser Voraussicht wohlgemerkt. Denn dass die Frage kommen würde, war weitgehend so sicher wie das berühmte Amen in der Kirche. Nun, da sie endlich gestellt wird, muss Oliver Kreuzer nicht mehr wirklich nachdenken, ohne Umschweif und in einer Art Dreisatz kann er die Antwort geben. Satz eins: "Es ist kein Schlüsselspiel." Satz zwei: "Es ist kein Endspiel." Schließlich - und immerhin - Satz drei: "Es ist lediglich ein wichtiges Spiel."

Was soll Kreuzer auch andere sagen über die morgige Drittligapartie des Karlsruher SC beim 1. FC Magdeburg (14 Uhr/live im SWR). Rein rechnerisch hat der KSC-Sportdirektor ohnehin recht. Zweiter sind die Magdeburger mit 64 Punkten bei allerdings einem Spiel weniger, Vierter der KSC mit 61 Zählern. Bei aktuell noch sechs (bzw. sieben) ausstehenden Spielen wird morgen an der Börde also definitiv noch keine Entscheidung fallen über Auf- und Nicht-Aufstieg. "Wir können gewinnen - und alles ist möglich", formuliert das Kreuzer. "Und wir können verlieren - und es ist trotzdem immer noch alles möglich", fügt er an.

Faktisch ist das zweifelsohne korrekt. Gefühlsmäßig indes ist es ein bisschen anders, man muss sich nur mal ein bisschen bei den Fans umhört. In deren Kreisen wird ein Sieg für unabdingbar gehalten, soll es mit dem Aufstieg, zumindest dem direkten, doch noch klappen. Selbst ein Unentschieden ist da im Auge des ein oder anderen schon zu wenig. Fasst man die Sicht der Fans zusammen, könnte man sagen, die Partie gegen Magdeburg ist für den KSC eine Art Endspiel um fünf weitere Endspiele, nicht zuletzt um jenes am 28. April gegen Tabellenführer SC Paderborn.

Kirre machen lässt sich freilich selbst von dieser eher, nun ja, etwas vorsichtigen Sicht auf die Dinge niemand bei den Blau-Weißen. "Wir sind nicht nervös. Wir freuen uns auf das Spiel", sagt KSC-Trainer Alois Schwartz vielmehr - und das mit doppeltem Grund: Zum einen werden rund 2000 KSC-Fans die Reise in die so gut wie ausverkaufte, knapp 30000 Zuschauer fassende MDCC-Arena mitmachen. Zum anderen sei das Spiel "nach dem verkorksten Saisonstart eine schöne Aufgabe". Schwartz weiter: "Dass wir vor den letzten sechs Spielen wieder dabei sind, ist eine schöne Situation, die wir uns selbst erarbeitet haben." Was er nicht sagt (bzw. nur zwischen den Zeilen): Unbedingt zu rechnen war bei seinem Amtsantritt Ende August 2017 damit nicht.

Widerspruch ist da zwecklos. Und doch sind die mittlerweile 21 Partien in Serie ohne Niederlage nicht viel mehr als eine Art imponierendes Vorspiel zu dem, was ab sofort noch kommen soll, am besten ab morgen. "Wir wissen, wo wir herkommen", sagt Fabian Schleusener, ohne dessen 16 Tore der KSC nicht dort wäre, wo er ist. Der Toptorjäger sagt aber auch: "Wir fahren nicht nach Magdeburg, um mit leeren Händen nach Hause zu kommen." Was es dazu braucht, am besten für einen Sieg? "Wir müssen unsere Leistung abrufen", sagt Schleusener trocken.

Das klingt durchaus selbstbewusst. Nach 21 Spielen ohne Niederlage kann das nicht wundern. Zumal zumindest die Personalsituation im Vorfeld für die Badener zu sprechen scheint. Während Magdeburg derzeit gleich über neun verletzte oder angeschlagene Spieler - zuletzt traf es Stürmer Julius Düker, der sich einen Muskelfaserriss zuzog - zumindest klagt, steht beim KSC lediglich hinter der Rückkehr von Marcel Mehlem ein Fragezeichen. Gestern schien es zumindest nicht ausgeschlossen, dass Kai Bülow ihn im defensiven Mittelfeld erneut ersetzen könnte.