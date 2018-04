Chance für die "Willigen" Von Michael Ihringer Der Unterschied bemisst sich an zwei Punkten und zwei Spielen. Diese Differenz liegt zwischen dem Rastatter SC/DJK und SV Sinzheim. Und von daher hinkt der Vergleich zwischen den beiden Landesligisten vor dem direkten Duell morgen in Sinzheim, denn während der SVS bislang 20 Spiele absolviert hat, kommt der Gast gerade mal auf die Zahl 18. Fakt ist, dass für die Gastgeber nach der enttäuschenden Pleite in Hausach die Lage im Abstiegskampf sehr brenzlig geworden ist, und die Gäste vor ihrem Mammutprogramm von sechs Spielen in drei Wochen ab Ende April zumindest vermehrt aufpassen müssen. "Für beide ist das ein wichtiges Spiel, wir treffen sicher auf einen hochmotivierten Gegner. Minimalziel ist ein Punkt", sagt RSC/DJK-Coach Hubert Luft. Mit der "taktisch und kämpferisch guten Leistung und dem Punkt" gegen die aufstrebenden Durbacher konnte er leben, doch ohne die beiden verletzten Top-Offensivkräfte Ayari und Hildenbrand fällt der gelungene Abschluss im Strafraum nicht gerade leicht. "Die beiden haben in der Vorrunde 20 Tore erzielt", weiß Luft ihren Wert für die Mannschaft einzuschätzen. Die Rote Karte zuletzt für Malecki hat die Personalsituation nicht gerade entspannt. "Das trifft uns hart, zumal auch Schneider noch nicht mitwirken kann". Um einiges kritischer ist freilich die Situation in Sinzheim. Statt dem erhofften Sieg und damit auch Befreiungsschlag als Ostergeschenk musste Andreas Lamprecht "kollektives Versagen" konstatieren. "Jetzt kommt richtiger Druck auf uns zu", bilanziert der gefrustete Trainer nach der desolaten Bilanz von nur einem Sieg in den letzten elf Partien. Sollten im schlimmsten Fall am Saisonende vier Teams absteigen, wäre man fast schon "dabei". Lamprecht wird nun personell reagieren müssen. "Es werden gegen Rastatt elf willige Spieler auf dem Platz stehen. Es sind jetzt diejenigen gefordert, die technisch vielleicht nicht so gut sind, aber dafür die richtige Einstellung mitbringen", will er Zeichen setzen.

