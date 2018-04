Zieht die HR den Stecker? Erreicht die Spannungskurve in der Handball-Bezirksklasse heute Abend einen neuen Höhepunkt oder zieht die HR Rastatt/Niederbühl (30:4) den Stecker? Triumphiert der Spitzenreiter bei Verfolger Sinzheim II (28:6), ist angesichts von dann vier Zählern Differenz ein Spannungsabfall programmiert. Behält indes der BSV die Oberhand, kommt es zum Vollausschlag - punktgleich ginge es in die letzten vier Spieltage. Beim Gipfeltreffen heißt es nicht nur Erster gegen Zweiter, es ist auch das Duell zwischen dem Aufstiegsfavoriten und dem Überraschungsteam. Während man den Landesliga-Absteiger von vorneherein auf dem Zettel haben musste, hat sich der BSV erst im Verlauf der Runde ins Rampenlicht gespielt. Kontinuierlich hat sich das Team von Thomas Schuppan gesteigert. Die HR verfolgte das Ziel direkter Wiederaufstieg derweil sehr konsequent. Lediglich zweimal musste man sich in fremden Hallen knapp geschlagen geben. Eng ging es auch im Hinspiel zu, das Rastatt mit 31:30 gewann. Dabei hatte es lange nach einem Auswärtssieg ausgesehen, doch die Barockstädter behielten in einer packenden Schlussphase einen kühlen Kopf. Diese knappe Niederlage, die den BSV laut Schuppan bis heute wurmt, und die aktuelle Situation in der Tabelle werden nach Ansicht des Trainers dafür sorgen, dass sein Team "bis in die Haarspitzen motiviert" sein wird. Auch wenn die HR eine körperlich starke Mannschaft sei, ausgestattet mit einem guten Rückraum und einigen Individualisten, auf die jede Abwehr ihren Fokus setzen müsse, "müssen wir uns vor Rastatt nicht verstecken", betont der Phönix-Coach. Mit einer guten Tagesform könne man heute als Sieger vom Platz gehen, zumal in eigener Halle "und mit den Zuschauern im Rücken". Um Rang vier in der Endabrechnung streiten sich aktuell die HSG Murg (21:13) und die SG Freudenstadt/Baiersbronn (20:14). Beide Teams treffen heute auf Kellerkinder der Liga, sodass sich der TVS Baden-Baden III (8:28) als auch die Reserve der HSG Hardt (7:27) werden strecken müssen, um ihr Punktekonto aufzubessern. Im Vergleich zur bitteren vorösterlichen Niederlage im Pokalfinale müsse die Abwehr wieder eine Schippe drauf legen, fordert der Coach der HSG Murg, Magnus Unger. An der Einstellung der Mannschaft sei nichts auszusetzen gewesen, diesen Biss gelte es, auch heute aufs Parkett zu bringen. Dann sollte dem TVS "der Wind aus den Segeln" genommen werden, "auch wenn der Heimvorteil in Obertsrot nicht derselbe ist wie in Forbach", sagt Unger. Die HSG Hardt empfängt mit Freudenstadt den neuen Bezirkspokalsieger, sodass auch für das Schlusslicht die Trauben hoch hängen. Profiteur dieser Ansetzungen könnte der TuS Memprechtshofen (10:24) sein, der sich mit einem Sieg gegen die TS Ottersweier II (13:23) vom Tabellenende entfernen könnte. Nach der ernüchternden Niederlage gegen den TVS müssen jetzt die Ärmel hochgekrempelt werden, betont Teamsprecher Florian Trinkaus. "Ein Sieg muss dringend her." Dass mit einer halbherzigen Leistung auch gegen vermeintlich schwächere Gegner nichts zu holen sei, sollte nun jeder einzelne Spieler bemerkt haben. Den Spieltag komplettiert das Mittelfeldduell zwischen der SG Steinbach/Kappelwindeck II (19:17) und der Helmlinger Reservemannschaft (16:20).(maha)

